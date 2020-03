USA už mají nejvíce lidí s potvrzenou nákazou koronavirem na světě, předstihly Čínu a Itálii

New York Spojené státy mají nyní nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem na světě, uvedla to na svém webu Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje. Podle údajů univerzity počet nakažených Američanů dosáhl 82 404, zatímco Čína má 81 782 nakažených obyvatel a Itálie 80 589 případů.

Ještě dříve ke stejnému závěru dospěl americký list The New York Times. Podle jeho údajů se v USA nakazilo přinejmenším 81 578 lidí, což je podle deníku více než v Číně, Itálii či jiné zemi.

Více než tisíc Američanů, podle listu 1180, podlehlo nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Jiné zdroje ale uvádějí mírně odlišné počty. Například Hopkinsova univerzita udává 1178 obětí infekce.



NYT se odvolává na údaje, které získává od federálních, státních a místních úřadů v USA. Skoro polovina případů, 37 258, podle NYT připadá na stát New York, který si podle listu počíná „zvláště agresivně“ při testování.

Prezident Donald Trump na dotaz ohledně amerického prvenství v rychle rostoucím počtu infikovaných podle agentury AFP odpověděl, že to svědčí o amerických schopnostech uskutečňovat testy a také to zpochybňuje údaje poskytované Pekingem. Trump také uvedl, že by měl v noci na pátek telefonicky hovořit se svým čínským protějškem.