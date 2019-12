USA varovaly Pchjongjang před hrozbami a provokacemi. Další raketové testy mohou dveře k jednání o míru

New York Severokorejský program raketových testů je kontraproduktivní a může zavřít dveře k jednání o míru. Na schůzi Rady bezpečnosti OSN to ve středu v New Yorku prohlásila stálá představitelka USA Kelly Craftová. Spojené státy jsou podle ní připraveny „projevit pružnost“ a souběžně s KLDR jsou odhodlány podniknout konkrétní kroky k dohodě.

Severní Korea ve čtvrteční reakci kritizovala Spojené státy za to, že kvůli jejímu zbrojnímu programu RB OSN svolaly, a jednání s nimi v tuto chvíli odmítla jako bezpředmětné.

Lidé v jihokorejském Soulu sledují na obrazovce vystřelení severokorejské rakety. Washington věří, že Pchjongjang zastaví další nepřátelství, zdrží se hrozeb a zapojí se do hledání cesty k dohodě. Pokud ne, budou podle toho Spojené státy postupovat, řekla Craftová. „Nežádali jsme Severní Koreu, aby udělala všechno, zatímco my neuděláme nic... Problém (denuklearizace Korejského poloostrova) nemůžeme vyřešit sami. KLDR musí ujít svůj kus cesty a vyhnout se provokacím. Musí se zapojit,“ zdůraznila americká diplomatka.

O denuklearizaci už se s USA nejedná, prohlásil údajně velvyslanec KLDR Pchjongjang ale ve čtvrtek americkou výzvu k dialogu znovu odmítl. Podle Severokorejců nemají Spojené státy v tuto chvíli při rozhovorech co nabídnout. Pokud USA radikálně nezmění postoj, nemá jednání podle KLDR smysl. „Spojené státy mluví o dialogu, nemají nám ale co nabídnout, i kdyby byl dialog zahájen,“ podotkl podle severokorejské tiskové agentury KCNA mluvčí ministerstva zahraničí. KLDR rovněž varovala, že bude na případné nepřátelské kroky Spojených států taKÉ reagovat odpovídajícím způsobem. „Již dříve jsme řekli, že nemáme co ztratit, a jsme připraveni odpovědět na jakékoli opatření, které Washington zvolí,“ dodal mluvčí severokorejské diplomacie. Vůdce Severní Koreje Kim Čong-Un se účastní zkoušky nového raketometu. Rozhovory o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, které KLDR vede se Spojenými státy, stagnují od únorového summitu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji, jenž skončil předčasně a bez dohody kvůli odlišným názorům Pchjongjangu a Washingtonu na odzbrojovací proces.

KLDR prý provedla významný test na raketové základně Sohe. Riskujete ztrátu všeho, reagoval Trump Spojené státy žádají, aby se Severokorejci nejprve vzdali vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang by zase rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu. Čínský zástupce Čang Ťün označil za zcela nezbytné, aby Rada bezpečnosti uvolnila sankce, které na KLDR uvalila po raketových a jaderných testech Pchjongjangu. To by podle něj vedlo k „dramatickému zvratu“ zatím bezvýchodné situace. Rada bezpečnosti se ve středu vojenským programem KLDR zabývala tento týden už podruhé, tentokrát to bylo na žádost USA. Od letošního května provedla Severní Korea 13 testů balistických raket krátkého doletu a minulou neděli oznámila, že uskutečnila „velmi důležitý test“ na střelnici určené pro strategické rakety. Ve světě rostou obavy, že by Severní Korea mohla obnovit jaderné zkoušky nebo zkoušky raket dlouhého doletu.