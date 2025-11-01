Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml

  12:27
Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko, Čínu a Írán. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v dopise požádal Rusko o rakety, radary a modernizovaná letadla. Svědčí o tom interní dokumenty americké vlády.
Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si podávají ruce během setkání v moskevském Kremlu. (9. května 2025) | foto: TASS / ddp USA / ProfimediaProfimedia.cz

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López (23. září 2025)
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela...
Nicolás Maduro (1. září 2025)
26 fotografií

Maduro dopis podle dokumentů, které získal deník The Washington Post, adresoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten psaní dostal v říjnu, kdy na návštěvu ruského hlavního města přicestoval vysoce postavený poradce venezuelského prezidenta.

Maduro podle dokumentů napsal dopis také čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Žádá ho v něm o „rozšíření vojenské spolupráce“ mezi oběma zeměmi s cílem čelit „eskalaci mezi USA a Venezuelou“.

Mimo jiné venezuelský prezident prosí čínskou vládu, aby čínské společnosti urychlily výrobu radarových detekčních systémů.

Z dokumentů také vyplývá, že ministr dopravy Ramón Celestino Velásquez nedávno koordinoval také dodávku vojenského vybavení a dronů z Íránu, píše americký list.

Kreml se k dopisu odmítl vyjádřit. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek večer ale uvedlo, že Moskva podporuje Venezuelu „v obraně její národní suverenity“ a je „připravena odpovídajícím způsobem reagovat na žádosti našich partnerů s ohledem na nově vznikající hrozby“.

Americký prezident Donald Trump v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Oznámil také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci.

Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.

