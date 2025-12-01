Volal jsem si s Madurem, potvrdil Trump. Nešlo to dobře ani špatně, mlžil

„Neřekl bych, že to šlo dobře, ani špatně. Byl to prostě telefonický rozhovor,“ řekl Trump na palubě prezidentského speciálu, kterým se vracel do Washingtonu po víkendu na Floridě.
Telefonát se uskutečnil ve vyhrocené atmosféře pokračujících amerických zásahů proti venezuelským plavidlům, která podle Washingtonu převážejí kokain mířící do USA. Trump už dříve řekl, že je připraven s Madurem jednat, zároveň ale nevyloučil možnost přímých úderů na jeho zemi.
Podle deníku The New York Times (NYT) oba lídři mluvili i o možné osobní schůzce, což dosud ani jedna strana nepotvrdila. Spojené státy přitom Madura neuznávají jako právoplatného prezidenta Venezuely. Podle amerických úřadů je Maduro jedním ze šéfů zločinecké organizace Kartel sluncí, kterou USA označují za teroristickou. Na Madura americká justice vypsala odměnu ve výši 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).
Samotný telefonát podle NYT nemusí znamenat, že se podaří zažehnat hrozící údery na Venezuelu. Postup Washingtonu při útocích na lodě, při nichž zemřely už desítky lidí, však patrně čeká podrobnější kontrola.
Kongresmani z obou politických stran se shodli, že chtějí iniciovat parlamentní prověrky toho, zda USA útočí v souladu s mezinárodním právem. Reagovali tak na informaci deníku The Washington Post, podle níž ministr obrany Pete Hegseth nařídil zabíjet všechny lidi na dotčených lodích.
„Pokud se tak stalo, je to samozřejmě velmi vážné a já souhlasím, že by to byl nezákonný čin,“ citovala agentura AP republikánského člena Sněmovny reprezentantů Mikea Turnera.
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely. Ty Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Šéf Bílého domu minulý týden řekl, že Američané začnou na pašeráky brzy útočit i na pevnině.
Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po loňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta.
Maduro tvrdí, že USA se chystají na ozbrojený konflikt vůči jeho zemi. Podle některých analytiků je cílem vojenských manévrů přesvědčit venezuelskou armádu, aby ukončila svou klíčovou podporu autoritářskému vůdci.