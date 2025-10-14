USA zaútočily u pobřeží Venezuely už na pátou loď. Posádku zlikvidovaly

Spojené státy zaútočily u pobřeží Venezuely na další plavidlo, které podle nich převáželo drogy. Šest lidí zemřelo, napsala v úterý agentura Reuters s odvoláním na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Žádný americký voják podle něj nebyl zraněn.
„Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě,“ napsal mimo jiné Trump na sociální síti Truth Social.

Agentura AP uvedla, že to byl pátý smrtící americký útok v Karibiku zaměřený na pašeráky drog.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility � just off the Coast of Venezuela. Intelligence confirmed the vessel was trafficking narcotics, was associated with illicit narcoterrorist networks, and was transiting along a known DTO route. The strike was conducted in International Waters, and six male narcoterrorists aboard the vessel were killed in the strike. No U.S. Forces were harmed. Thank you for your attention to this matter!!!!!!

14. října 2025 v 17:42, příspěvek archivován: 14. října 2025 v 20:44

Napětí mezi USA a Venezuelou v poslední době i právě kvůli drogám roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají zasahovat proti pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro.

Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

