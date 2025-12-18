„Doufáme, že administrativa Donalda Trumpa, která se vyznačuje racionálním a pragmatickým přístupem, neudělá fatální chybu a zdrží se dalšího sklouzávání do situace, která hrozí nepředvídatelnými důsledky pro celou západní polokouli,“ uvedla ve čtvrtek ruská diplomacie v prohlášení.
Dodala, že znovu potvrzuje solidaritu s politikou venezuelského prezidenta Nicoláse Madura „zaměřenou na ochranu národních zájmů a suverenity vlasti“.
Trumpovo oznámení o blokádě ropných tankerů následovalo týden poté, co americká armáda minulý týden u pobřeží Venezuely zabavila ropný tanker, který podle americké vlády převážel nelegálně ropu z Venezuely či Íránu, tedy zemí, na něž USA v minulosti uvalily sankce. Madurova vláda to označila za pirátství.
Blokáda sankcionovaných ropných tankerů u Venezuely zostřila napětí, jež stupňuje Washington od srpna velkým nasazením námořnictva v Karibiku oficiálně kvůli boji proti pašerákům drog. Podle mnohých se ale Trump snaží nátlakem přivodit pád Madurova autoritářského režimu.
Americká armáda od září útočí v Karibiku na lodě, které považuje za pašerácké, a zabila takto už přes 90 lidí, jež označila za narkoteroristy, aniž by pro to poskytla důkazy. Z narkoterorismu viní Trump i Madura, jehož prezidentský mandát Washington neuznává kvůli nedemokratickým volbám. Letos v srpnu Trumpova vláda zdvojnásobila odměnu za pomoc při dopadení Madura na 50 milionů dolarů (asi jedna miliarda korun).
K umírněnosti a okamžitému zklidnění sporu USA s Venezuelou vyzval ve středu generální tajemník OSN António Guterres, který rovněž apeloval na Washington a Caracas, aby dodržely závazky vyplývající z mezinárodního práva včetně Charty OSN a zachovaly mír v regionu.
Ve středu také mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová varovala před možnou americkou intervencí do Venezuely a vyzvala OSN, aby plnilo svou roli a zabránilo „krveprolití“. Sheinbaumová rovněž navrhla, že její země by se mohla stát místem pro jednání mezi USA a Venezuelou.
Trumpovy kroky nepřímo odsoudilo ve středu také čínské ministerstvo zahraničí. „Čína se staví proti všem formám jednostranné šikany a podporuje země v ochraně jejich suverenity a národní důstojnosti,“ řekl šéf čínské diplomacie Wang I v telefonátu svému venezuelskému protějšku Yvánu Gilovi. Čína je největším dovozcem venezuelské ropy, která se ale na dovozu této suroviny podílí asi čtyřmi procenty, napsala ve čtrvtek agentura Reuters.
11. prosince 2025