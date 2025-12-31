Američané bombardovali Venezuelu, šamani už věští Madurův pád

Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Uvedl to kolumbijský prezident Gustavo Petro. Není jasné, zda jde o stejné místo amerického dronového úderu ve Venezuele, o kterém bez upřesnění v posledních dnech hovořil prezident USA Donald Trump.

„Víme, že Trump bombardoval továrnu v Maracaibu, kde se, jak se obáváme, míchala koková pasta na výrobu kokainu,“ napsal Petro. Koková pasta je prvním krokem k získání kokainu z listů koky. Pasta se rovněž míchá s tabákem či marihuanou.

Trump se o útoku ve Venezuele zmínil v pátek v rozhovoru s rádiem WABC, který zprvu neupoutal velkou pozornost. Novináři se poté Trumpa na útok ptali v pondělí, kdy prezident potvrdil útok na přístavní oblast, kde se podle něj nakládají lodě drogami. Odmítl však sdělit podrobnosti, mimo jiné to, kdo útok podnikl. Deník The New York Times (NYT) a stanice CNN s odvoláním na své zdroje v úterý informovaly o tom, že za úderem stála americká Ústřední zpravodajská služba (CIA).

Jedná se o první známý útok na venezuelské pevnině, který Spojené státy podnikly od září, kdy v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog do USA. Trump už v říjnu oznámil, že povolil CIA podnikat tajné akce ve Venezuele a nařídil agentuře, aby se připravila na různé potenciální mise.

Washington tvrdí, že se venezuelský prezident Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy navýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele. USA podle venezuelské vlády usilují o násilnou změnu režimu s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země.

Maracaibo

Maracaibo

Na počátku prosince Trump varoval, že americké pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe začnou brzy, a to nejen ve Venezuele. Konkrétně zmínil Kolumbii, jejíž vláda to označila za vměšování a ohrožení suverenity. Tamní levicový prezident Petro zároveň pozval Trumpa na návštěvu s tím, že mu ukáže, jak kolumbijská vláda bojuje proti drogovým kartelům.

Maduro padne, Trump vážně ochoří

Podle některých prognostiků už to má Maduro spočítané. V pondělí se na pobřeží v peruánském hlavním městě Lima shromáždila skupina šamanů, aby prostřednictvím každoročního rituálu předpověděla události nadcházejícího roku. Venezuelský prezident podle nich uprchne z vlasti, zatímco jeho americký protějšek Donald Trump vážně onemocní.

Šamani odění v tradičních andských pončech a čelenkách se před pondělním obřadem sešli, aby vypili halucinogenní nápoje z místních rostlin, včetně ayahuasky a kaktusu San Pedro, které jim údajně dávají schopnost předpovídat budoucnost. Během obřadu položili na pláž La Herradura ve čtvrti Miraflores deky se žlutými květinami, listy koky, meče a další předměty a prosili o pozitivní energii pro nový rok.

Modlitby k bohům, prováděné stejně jako tance mezi květinami a kadidlem, mají za cíl povzbudit lídry k přijímání správných rozhodnutí. Na pláž si také přinesli velké plakáty světových vůdců, nad nimiž zkřížili meče a některé z nich pošlapali.

Peruánští šamani předpověděli pád Nicolase Madura a vážnou nemoc Donalda Trumpa. (29. prosince 2025)

Šamani po tančení v kruhu a hraní na tradiční hudební nástroje požádali o mír na Blízkém východě, ukončení konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a pád prezidenta Madura, na nějž poslední měsíce vyvíjí tlak Trumpova administrativa.

„Žádali jsme, aby Maduro odešel a šel do důchodu, aby jej Trump mohl odvolat, a v duchu jsme viděli, že se to příští rok stane,“ řekla šamanka Ana María Simeónová. „Vidíme Madurovu porážku. Nicolás Maduro uprchne z Venezuely. Nebude dopaden,“ dodal její kolega Juan de Dios García.

Šamani také předpověděli přírodní katastrofy, jako zemětřesení či klimatické jevy, nebo že Trump, který příští rok v červnu oslaví 80. narozeniny, vážně onemocní.

Skupina má co se týče každoročních předpovědí smíšené výsledky. Loni například varovala, že mezi Izraelem a Pásmem Gazy, kde od letošního října platí příměří, vypukne jaderná válka. Předloni pak odhadovala, že skončí válka na Ukrajině. V prosinci 2023 ale naopak předpověděla, že peruánský exprezident Alberto Fujimori, uvězněný za porušování lidských práv, do 12 měsíců zemře - v září 2024 v 86 letech podlehl rakovině.

