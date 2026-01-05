První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci

  10:34aktualizováno  10:34
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu. Jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Ten má v pondělí stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním.
Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s...

Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s médii v Caracasu. (10. března 2025) | foto: Leonardo Fernandez ViloriaReuters

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se účastní schůze vlády. (4....
Venezuelský prezident Nicolás Maduro, tehdejší předsedkyně Ústavodárného...
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se účastní jednání s ruským...
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
„Vyzýváme vládu USA ke spolupráci na agendě zaměřené na sdílený rozvoj v rámci mezinárodního práva,“ uvedla Rodríguezová v noci na pondělí v prohlášení, které podepsala jako úřadující prezidentka.

Venezuelský nejvyšší soud ji o víkendu pověřil dočasným vedením země. „Americký prezident Donald Trump, naši lidé a náš region si zaslouží mír a dialog, ne válku,“ dodala s tím, že Venezuela znovu potvrzuje svůj závazek k míru a usiluje o život bez vnějších hrozeb.

Rodríguezová prohlášení zveřejnila po nedělním prvním zasedání kabinetu bez Madura.

Americký prezident Donald Trump v neděli Rodríguezové pohrozil, že může zaplatit vyšší cenu než Maduro, pokud „neudělá to, co je správné“.

V noci na pondělí Trump řekl, že jeho administrativa jedná s lidmi, kteří se ujali vedení Venezuely.

Dodal však, že jsou to USA, kdo má situaci ve Venezuele pod kontrolou. Trump také uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na „snaze spravit“ tuto zemi.

Trump a americký ministr zahraničí Marco Rubio od představitelů vlády v Caracasu čekají zásadní změny a splnění požadavků Spojených států.

Mezi ně podle amerických médií patří zastavení obchodu s drogami a omezení působení drogových gangů či řízení venezuelského ropného sektoru „ve prospěch lidu“.

V noci na pondělí Trump novinářům řekl, že žádá, aby Rodríguezová poskytla USA plný přístup ke zchátralé venezuelské ropné infrastruktuře. „Pokud se nebudou chovat slušně, udeříme podruhé,“ zopakoval Trump.

V sobotu Rodríguezová vyzvala Spojené státy k okamžitému propuštění venezuelského prezidenta a jeho manželky, přičemž Madura označila za „jediného prezidenta Venezuely“.

V neděli ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil, že venezuelské ozbrojené síly byly po celé zemi uvedeny do stavu pohotovosti, aby zajistily suverenitu země.

