USA získaly od Venezuely obohacený uran, který by stačil na menší jadernou bombu

Převoz 13 kilogramů uranu obohaceného na více než 20 procent potvrdila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která se operace společně s Británií rovněž zúčastnila. Převoz začal na konci dubna a Spojené státy přijaly materiál na svém území na začátku května.
Vysoce obohacený uran v minulosti sloužil jako palivo pro venezuelský výzkumný reaktor RV-1, který fungoval do 90. let. „Po této misi nezůstalo v reaktoru žádné palivo,“ uvedla MAAE. Starší výzkumné reaktory často potřebovaly pro své účely právě vysoce obohacený uran.
Podle serveru BBC Mundo měly západní vlády obavy, že by Venezuela mohla materiál předat některému ze svých spojenců, například Severní Koreji či Íránu.
„Nedávno předaných 13 kilogramů vysoce obohaceného uranu je teoreticky dostatečné množství po dalším zpracování pro sestavení malé jaderné zbraně,“ uvedl anglický expert Jack Crawford.
Podle BBC Mundo venezuelské úřady dávaly najevo svou ochotu předat uran do zahraničí od roku 2017, jednání ale byla dlouho bezvýsledná. Rozhodující roli pro uskutečnění operace měl podle serveru únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami na začátku ledna. Nová vláda vedená prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou je výrazně vstřícnější vůči americkým požadavkům než její předchůdce.