USA získaly od Venezuely obohacený uran, který by stačil na menší jadernou bombu

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  11:41aktualizováno  11:41
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Spojené státy převzaly mezi dubnem a květnem od Venezuely zhruba 13 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Takové množství by po dalším zpracování mohlo posloužit k sestavení menší jaderné bomby. O převozu materiálu se jednalo mnoho let, operaci zřejmě usnadnila změna hlavy státu v Caracasu.
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Převoz 13 kilogramů uranu obohaceného na více než 20 procent potvrdila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která se operace společně s Británií rovněž zúčastnila. Převoz začal na konci dubna a Spojené státy přijaly materiál na svém území na začátku května.

Vysoce obohacený uran v minulosti sloužil jako palivo pro venezuelský výzkumný reaktor RV-1, který fungoval do 90. let. „Po této misi nezůstalo v reaktoru žádné palivo,“ uvedla MAAE. Starší výzkumné reaktory často potřebovaly pro své účely právě vysoce obohacený uran.

Podle serveru BBC Mundo měly západní vlády obavy, že by Venezuela mohla materiál předat některému ze svých spojenců, například Severní Koreji či Íránu.

„Nedávno předaných 13 kilogramů vysoce obohaceného uranu je teoreticky dostatečné množství po dalším zpracování pro sestavení malé jaderné zbraně,“ uvedl anglický expert Jack Crawford.

Podle BBC Mundo venezuelské úřady dávaly najevo svou ochotu předat uran do zahraničí od roku 2017, jednání ale byla dlouho bezvýsledná. Rozhodující roli pro uskutečnění operace měl podle serveru únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými silami na začátku ledna. Nová vláda vedená prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou je výrazně vstřícnější vůči americkým požadavkům než její předchůdce.

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