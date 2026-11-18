„Pro nás bude velmi přínosná možnost posílit výcvik našich ozbrojených sil a podpořit jejich operační vybavení, stejně jako možnost přístupu k novým technologiím,“ uvedla Rodríguezová. Dodala, že spolupráce umožní oběma zemím čelit společným hrozbám.
Šéf Pentagonu se ve středu stal nejvýše postaveným americkým představitelem, který Venezuelu navštívil od ledna, kdy americké jednotky z Caracasu unesly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu. Oba jsou v USA obviněni z narkoterorismu, což oba odmítají.
Americký prezident Donald Trump v lednu podpořil v čele Venezuely tehdejší viceprezidentku Rodríguezovou, dlouholetou představitelku Madurova režimu, která od té doby s USA spolupracuje.
Venezuelská státní televize odvysílala záběry z prezidentského paláce v Caracasu, na nichž je vidět usmívající se Rodríguezová po boku Hegsetha a dalších vysokých amerických představitelů. Šéf Pentagonu se v Caracasu setkal také s novým venezuelským ministrem zahraničí Oliverem Blancem a ministrem obrany Gustavem Gonzálezem Lópezem, který byl za Madurova režimu devět let šéfem tajné služby.
Venezuelu letos navštívila řada vysokých amerických činitelů, mimo jiné šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine či ministr energetiky Chris Wright, který se v září v Caracasu zúčastnil podpisu dohody na zvýšení těžby ropy s energetickými společnostmi Chevron z USA či Eni z Itálie.
USA letos získaly kontrolu nad ropným sektorem ve Venezuele a v srpnu s tamní vládou podepsaly i smlouvu, díky níž získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv v zemi. Ty má Venezuela největší na světě.
Hegseth má ještě ve středu na programu i návštěvu Kolumbie, kde má jednat se svým tamním protějškem Jorgem Eduardem Morou.
Kolumbie, která má od srpna opět pravicovou vládu a která je největším světovým producentem kokainu, se chystá zapojit do Trumpova projektu nazvaného Štít Amerik, což je spolupráce USA s desítkou zemí regionu v boji proti narkokartelům v Latinské Americe.