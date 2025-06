kh Kateřina Havlická ČTK Autor:

15:55 , aktualizováno 15:55

Jak to vypadá v neslavné americké věznici Guantánamo na Kubě, si velmi brzy prohlédnou i stovky Evropanů. V rámci boje proti nelegální migraci je tam chce poslat prezident USA Donald Trump, píše list The Washington Post (WP). Přesuny rakouských či rumunských přistěhovalců podle něj začnou už příští týden. A to bez vědomí vlád jejich zemí původu, navzdory tomu, že patří ke spojencům Američanů. Bílý dům informace popřel.