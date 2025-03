Vance vybučeli na koncertu klasické hudby. Zničil jsi tohle místo, křičeli lidé

Britský deník The Guardian upozorňuje, že takto hlasitý protest ve světě klasické hudby velmi nestandardní. Posluchači se totiž obvykle chovají zdvořile a umírněně.

Vance se tvářil nevzrušeně, zamával, napil se z jakési lahvičky a pronesl cosi ke své manželce.

The Guardian uvádí, že návštěvníci museli před příjezdem viceprezidenta podstoupit bezpečnostní kontrolu a koncert v tomto prestižním kulturním centru začal o 25 minut později.

Prozatímní ředitel Kennedyho centra Richard Grenell, kterého do funkce nedávno jmenoval prezident Donald Trump, bučícím posluchačům vzkázal, že jsou „netolerantní“.

Kennedymu centru předsedá Trump

Trump v únoru rozpustil radu Kennedyho centra a sebe samého jmenoval jejím předsedou. Mezi novými členy je Usha Vanceová, která byla v minulosti členkou rady Cincinnatského symfonického orchestru. Prozatímní ředitel Kennedyho centra Grenell je dlouholetým Trumpovým poradcem a v jeho nynější administrativě zastává několik funkcí.

Šéf Bílého domu při oznámení personálních změn v Kennedyho centru vzkázal, že lidé už v něm „neuvidí žádnou drag show nebo jinou protiamerickou propagandu“. Drag show je druh umělecké prezentace, v níž se účinkující stylizují do určité genderové role, často jiného pohlaví.

Příhodný program

V Kennedyho centru sídlí Washingtonská opera a Národní symfonický orchestr a pořádá ročně na 2000 koncertů a představení. Ve čtvrtek byly na programu skladby ruských hudebních velikánů Dmitrije Šostakoviče a Igora Stravinského.

Lidé o přestávce nervózně vtipkovali o příhodném programu vzhledem k tomu, že J. D. Vance nedávno v Bílém domě veřejně pokořil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čímž prokázal službu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Rusko proti Ukrajině už více než tři roky vede válku.

Vance v minulosti v rozhovoru s listem The New York Times, v němž mluvil o svém sociálním vzestupu, připustil, že si neuvědomoval, že lidé poslouchají vážnou hudbu pro potěšení, připomíná The Guardian.

Nynější americký viceprezident patří mezi vyznavače tradičních hodnot a nedávno se ohradil například proti tomu, že moderní společnost údajně láme ducha mladých mužů. „Myslím, že naše kultura dává mladým mužům najevo, že mají potlačit veškeré mužské pudy... že se mají pokusit potlačit vše, co je dělá mladými muži,“ řekl Vance.