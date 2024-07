Příště už nebudete muset volit, řekl Trump. Diktátor, kritizují demokraté

„Je mi jedno jak, ale musíte vyrazit ven a jít k volbám. Znova, křesťané, jděte a volte! Aspoň tentokrát! Už to pak nebudete muset dělat! Ještě čtyři roky. Víte co? Všechno se spraví, bude to v pohodě. Už nebudete muset volit, mí krásní křesťané. Miluji vás, křesťané. Já křesťan nejsem. Miluji vás. Vyrazte, musíte vyrazit a jít volit. Za čtyři roky už nebudete muset. Budeme se mít tak dobře, že nebudete muset volit,“ burcoval Trump na závěr svého projevu.

Úryvek, který se začal okamžitě šířit na sociálních sítích, pochází z páteční akce Believers Summit ve West Palm Beach na Floridě. Tu uspořádala konzervativní křesťanská organizace Turning Point Action. Exprezident, který po volbách z roku 2020 opakovaně zpochybnil jejich výsledky a své příznivce nakonec vyburcoval k tomu, aby vtrhli do sídla Kongresu, ještě před tímto výrokem řekl publiku, že republikáni musejí vyhrát.

„Demokraté nechtějí schválit voličský průkaz, a to proto, že chtějí podvádět. Ale do té doby musejí republikáni vyhrát. Chceme tak velkou vlnu (hlasů), že už bude těžké ji zmanipulovat,“ prohlásil. Nejen demokraté Trumpova slova o zbytečnosti dalších voleb kritizují. Trump podle nich ukazuje, jak bude jeho příští vláda vypadat. „Ou. Trump právě zrušil volby v roce 2028,“ poznamenal americký komentátor Keith Olbermann.

Podle kampaně pravděpodobné Trumpovy volební rivalky Kamaly Harrisové tímto republikánský kandidát „slibuje, že ukončí demokracii“. „Když viceprezidentka Harrisová říká, že se tyto volby týkají svobody, myslí to vážně. Na naši demokracii útočí zločinec Donald Trump. Po posledních volbách, které prohrál, poslal dav, aby zvrátil jejich výsledky,“ uvedl mluvčí kampaně Harrisové James Singer.

„V této kampani slíbil násilí, pokud prohraje. A pokud vyhraje, slibuje konec našich voleb a platnosti ústavy tak, aby se mohl stát diktátorem a zrealizoval svůj nebezpečný program pro Ameriku Projekt 2025,“ dodal s odkazem na dokument, který zahrnuje Trumpovy prezidentské priority. Podílelo se na něm množství Trumpových příznivců a bývalých členů jeho administrativy, organizátoři jeho kampaně se od něj však distancovali.

Z řad demokratů zní v reakcích na páteční projev i slova jako „děsivé“. „Letos je na volebním lístku demokracie a pokud ji chceme zachránit, musíme volit proti autoritářství. Tady nám Trump užitečně připomíná, že alternativou je možnost, že už nikdy nebudeme mít šanci volit,“ napsal kalifornský kandidát na senátora Adam Schiff. Newyorský kongresman Dan Goldman zase zdůraznil, že „jedinou cestou, díky které už nebudete muset znovu volit, je ta, na níž se Donald Trump stane diktátorem“.

Evangelikálové, na jejichž akci Trump hovořil, tvoří už od roku 2016 velkou část jeho voličů. Jak v minulých, tak předminulých volbách získal třetinu hlasů právě odsud, uvádí list The Washington Post (WP) s tím, že podle odhadů je bílých konzervativních protestantů v americké populaci asi 14 procent. Fakt, že si právě tyto voliče musí republikánský kandidát předcházet, je znát i na jeho kampani a programu. Dlouho například lavíroval kolem citlivého tématu potratů.

Kritika ovšem brzy přišla i ze strany samotných křesťanů. Zakladatel iniciativy American Renewal Project David Lane, který se snaží dostat do americké politiky více pastorů a členů církve, uvedl, že Trumpovi jeho výroky „možná trochu přerostly přes hlavu“. Mohly by prý totiž konzervativní křesťany od voleb úplně odradit.

„Pokud se má Amerika vrátit ke svým židovsko-křesťanským kořenům a na Bibli založené kultuře, kterou sem přinesli její zakladatelé, musí evangelikálové v roce 2028, 2032 a 2036 dostat plnění svých občanských povinností na novou úroveň,“ říká s tím, že pokud věřící křesťané nebudou chodit k volbám, zvolení politici nebudou reprezentovat jejich hodnoty.

Americký politolog Steven Levitsky, který je mimo jiné autorem knihy Tyranie menšiny: Proč se americká demokracie dostala do bodu zlomu, míní, že Trumpova slova nenaznačují existenci jakékoliv organizované snahy sebrat Američanům volby. „Ale je to další signál, že ten chlapík má autoritářské reflexy,“ varuje.

„Během posledních deseti, patnácti let čím dál víc republikánů nabylo dojmu, že v této nové, multirasové Americe už volby nevyhrají. Nejsem si jistý, že je to pravda, ale oni se toho velmi báli. A tak si myslím, že Trump víc než co jiného cítí, kam směřují a jaké mají pocity,“ dodává.

Politoložka Erica De Bruin pak podotýká, že se „Trump často dopouští podobných záměrně nejednoznačných výroků, které lze interpretovat různými způsoby“. „Abychom pochopili, jak bude jeho další prezidentství vypadat, je podle mě užitečnější podívat se na jeho chování z minulosti, než se pokoušet analyzovat, jaký ‚skutečný význam‘ se skrývá za jakýmikoliv jednotlivými poznámkami, které činí,“ říká a poukazuje na to, že když byl Trump prezidentem naposledy, „pokusil se podrýt výsledky voleb a zůstat u moci déle, než mu americká veřejnost navolila“.

„Asi si nevzpomenu na žádného důležitého kandidáta do jakéhokoliv úřadu v kterékoliv demokracii na planetě přinejmenším od druhé světové války, který by mluvil takto otevřeně autoritářsky. Nedělá to ani Viktor Orbán v Maďarsku, ani Recep Tayyip Erdogan v Turecku. Nikde,“ upozorňuje i další profesor z Harvardu Daniel Ziblatt.

„Vždyť to byl jen vtip, hyperbola“

WP také v tomto kontextu připomíná Trumpův starší výrok, podle nějž by „po návratu do funkce nebyl diktátorem, až na první den“. Podobně jako v pátek se navíc Trump vyjádřil už na jiné křesťanské akci z minulého měsíce.

„Víte, jakou moc byste měli, kdybyste šli volit? Musíte vyrazit ven a jít volit, jen pro tentokrát. Za čtyři roky už nemusíte, to je mi jedno, ok? Za čtyři roky nevolte. To už mi to bude jedno, ale tou dobou už budeme mít všechno napravené, takže to bude vypadat dost jinak,“ prohlásil před členy organizace Faith and Freedom Coalition. A dodal, že pokud se však k moci znovu dostanou demokraté, „všechno zničí a my to budeme muset dělat celé znova“.

Trumpova kampaň nicméně tvrdí, že se jeho slova týkala snahy znovu spojit rozpolcenou veřejnost. „(Trump) mluvil o sjednocení této země a zajištění prosperity každému Američanovi, na rozdíl od rozdělujícího politického klimatu, které zaselo tolik rozkolu a dokonce vyústilo v pokus o atentát.“ Republikánský guvernér New Hamsphiru Chris Sununu pak podle portálu Politico odmítl, že by výrok cokoli konkrétního znamenal.

„Myslím, že to byl klasický ‚trumpismus‘, pokud dovolíte,“ řekl v pořadu This Week na stanici ABC. Trump se totiž ani v minulosti nebál výroků, o kterých pak svět přemýšlel, co vlastně znamenaly. Kdysi o sobě například řekl, že je „stabilní génius“, na sociální síť napsal tajemné slovo „covfefe“ a během pandemie koronaviru přemýšlel, jestli by lidé neměli pít dezinfekci. Sliboval také, že na hranicích s Mexikem postaví zeď, kterou zaplatí sami Mexičané, nebo že by válku na Ukrajině snadno vyřešil, kdyby mohl.

Zmínka o „napravení“ je tak podle Sununua jen odkazem na opravení fungování země, nikoliv na ovládnutí volebního systému. „Samozřejmě chceme, aby při každých volbách přišli hlasovat všichni, ale myslím, že se jen snažil pomocí hyperboly poukázat na to, že se to dá napravit, pokud se dostane zpět do úřadu,“ míní Sununu.

„Snaží se křesťanské komunitě i komukoliv dalšímu, kdo poslouchá, říct, že ta noční můra, ve které jsme se ocitli, brzo skončí. Dejte mi další čtyři roky a já budu řídit tuto loď zvanou Amerika a předám ji další generaci,“ vyložil zase Trumpova slova senátor Lindsey Graham. Podle jeho kolegy z Arkansasu Toma Cottona „to byl samozřejmě vtip“.

Profesorka komunikace z Texasu Jennifer Merciecaová pak Trumpův komentář vnímá jako snahu postavit se k dvojí výzvě, které politici s image silného vůdce obvykle čelí. „Vyprávějí o světě plném chaosu a slibují, že jsou dost silní na to, aby ho napravili. A to proto, aby vyhráli volby. Ale ve skutečnosti pak často nevyřeší problémy, o kterých říkali, že by je mohli snadno vyřešit, kdyby dostali moc,“ vysvětluje autorka knihy Demagog Prezidentem: Rétorická genialita Donalda Trumpa.

„Myslím, že Trump zde křesťanům slibuje, že skutečně vyřeší problémy, které jim slíbil, že vyřeší – myslím tím úplný zákaz potratů... i různé záležitosti v rámci ‚kulturních válek‘ – a že až budou vyřešené, oni nebudou mít pocit, že svět je tak chaotický, že musí jít volit, aby zachránili národ. Je to velký slib a on k němu neuvádí žádné konkrétní podrobnosti,“ dodává Jennifer Merciecaová.