El-Sayed, který patří k progresivnímu levicovému křídlu demokratů, v kampani kritizoval Izrael a musel opakovaně odmítat tvrzení, že by byl členem Muslimského bratrstva, což o něm uváděla některá média a pravicoví politici. Trump jej označoval za džihádistu.
„Michigane, dokázali jsme to!“ řekl jásajícím voličům El-Sayed v době, kdy bylo sečteno necelých 80 procent hlasů.
Krátce před 9:00 SEČ to bylo už přes 85 procent, tedy více než čtyři miliony hlasů, demokrat měl náskok čtvrt milionu hlasů a za vítěze jej označila většina amerických televizí i agentura AP.
Syn egyptských přistěhovalců slibuje voličům například to, že bude bojovat za zdravotní péči dostupnou pro všechny, což je v USA téma zásadně rozdělující levici a pravici.
El-Sayed se závěru kampaně musel vyrovnat s nezvyklým rozhodnutím své stranické kolegyně, kterou porazil v primárkách. Přední demokratická zákonodárkyně Haley Stevensová, která El-Sayeda kritizovala například kvůli jeho postoji k Izraeli, podpořila republikána Rogerse. Prezident Trump její krok uvítal.
El-Sayedův volební tým uvedl, že se mu ihned po tomto rozhodnutí podařilo získat od stoupenců nejvíce finančních příspěvků během jediného dne za celou kampaň.
Podle analýzy televize CNN se El-Sayedovi podařilo získat v klíčových oblastech jako je Detroit větší procento voličů, než před dvěma lety neúspěšné prezidentské kandidátce demokratů Kamale Harrisové.
Předloni v Michiganu zvítězil Trump, americká média se však shodují v tom, že v úterních volbách obyvatelé státu stejně jako dalších částí USA dali najevo nespokojenost s dvěma roky jeho vládnutí poznamenaného růstem cen a nepopulární válkou s Íránem.
Analytici poukazují na to, že El-Sayedův úspěch může posílit progresivní křídlo demokratů dva roky před prezidentskými volbami, pro něž zatím strana nemá favorizovaného kandidáta. Umírnění demokraté se přitom obávají, že příliš levicové směřování strany může nahrát republikánům v souboji o nevyhraněné voliče.
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2. listopadu 2026