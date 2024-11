Referenda v sedmi z deseti států USA mírní potratové zákony. I bez Harrisové

V Marylandu se lidé v plebiscitu vyslovili pro zanesení reprodukčních práv, jejichž součástí je i svobodné rozhodnutí ukončit těhotenství, do státní ústavy.

Se začleněním práva na potrat do ústavy souhlasili také obyvatelé Arizony. Tento stát doposud umožňuje interrupci do 15. týdne těhotenství, nově to bude do dosažení životaschopnosti plodu, což znamená rozmezí 22. až 24. týdne.

Právo na potraty zanese do ústavy po referendu rovněž Colorado, kde bude tento zákrok hrazen ze zdravotního pojištění.

Uspěla také iniciativa v New Yorku, která se nepřímo týkala potratů, ač je výslovně nezmiňovala. Newyorské referendum se týkalo reprodukčního zdraví a posílení práv občanů v této věci samostatně rozhodovat.

V Missouri, kde jsou nyní potraty až na výjimky zdravotní nouze zakázané, voliči rozhodli, že ženy právo na interrupce budou mít zaručeno ústavou. Stát nicméně může zákrok omezit do dosažení životaschopnosti plodu.

Zastánci potratových práv prosadili zakotvení práva na potrat až do životaschopnosti plodu do ústavy také v Montaně, a to jako pojistku proti budoucímu zrušení.

Ve třech dalších zemích - na Floridě, v Nebrasce a Jižní Dakotě - voliči opatření, která by vytvořila ústavní právo na potrat, odmítli.

Na Floridě jsou potraty zakázané po šestém týdnu těhotenství, dříve to bylo až po 15. týdnu. Případný úspěch liberalizace by znamenal značnou ránu pro republikánského guvernéra Rona DeSantise.

Marjorie Dannenfelserová, prezidentka národní protipotratové organizace Pro-Life America, výsledek označila za „významné vítězství pro život na Floridě a pro celou zemi“.

Floridská konference katolických biskupů prohlásila, že se jí po porážce propotratového dodatku „hluboce ulevilo“. „Je to pozitivní výsledek pro Floridu a všechny snahy o podporu rozkvětu našeho státu,“ uvedli biskupové.

Potraty jsou v USA značně kontroverzní otázkou. Předloni nejvyšší soud po téměř 50 letech přelomovým rozhodnutím zrušil federální právo na interrupci, čímž jednotlivým státům umožnil rozhodovat o zákazu umělého ukončení těhotenství.

Prezidentské a kongresové volby doprovází v řadě států série referend, jejichž tématem jsou nejen potraty.

Například v Georgii voliči hladce schválili návrh na úpravu státní ústavy tak, aby se předešlo rychlému zvyšování daně z nemovitosti. Na Floridě naopak neuspěla snaha legalizovat rekreační užívání marihuany.

Obyvatelé Portorika, nezačleněného území USA, opět odpovídají na otázku, zda by tato ostrovní země měla stát 51. americkým státem. Dřívější referenda podpořila vstup do unie s USA. Rozhodující slovo v této věci má nicméně Kongres USA.