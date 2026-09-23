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Pozorovatelé OBSE nedostali pozvání na volby do USA, poprvé za 20 let

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  18:41aktualizováno  18:41
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Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro...

Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres. (21. dubna 2026) | foto: AP

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Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nyní poprvé za více než 20 let nedostali pozvání na volby do amerického Kongresu. Volby budou v listopadu a rozhodnou o tom, zda si republikáni udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů a Senátu.

„Od roku 2002 OBSE monitorovala 12 federálních voleb ve Spojených státech, včetně šesti voleb v polovině funkčního období prezidenta...Půjde o první federální volby v USA od zahájení pozorovatelské činnosti OBSE v této zemi, k nimž organizace neobdržela pozvání,“ uvedly dvě instituce této organizace - Parlamentní shromáždění OBSE a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR).

Právě ODIHR (se sídlem ve Varšavě) a Parlamentní shromáždění OBSE (se sídlem v Kodani) zajišťují mezinárodní volební pozorovatelské mise této organizace a pak zveřejňují hodnoticí zprávy o průběhu voleb.

„Hluboce lituji rozhodnutí, které Spojené státy přijaly, nepozvat pozorovatele OBSE na letošní volby,“ uvedl Pere Joan Pons, předseda Parlamentního shromáždění OBSE. Podle něj toto rozhodnutí představuje výrazný odklon od zavedené demokratické praxe.

OBSE byla založena v roce 1975 s cílem zmírnit napětí mezi Východem a Západem během studené války a sdružuje členy z Evropy, Asie a Severní Ameriky.

Agentura AFP ve středu připomněla, že USA loni v prosinci požadovaly, aby OBSE do konce roku 2026 snížila svůj roční rozpočet. Vyzvaly ji rovněž k tomu, aby se zaměřila na mise podporující stabilitu a mír namísto „transformace vnitrostátní politiky“.

V prohlášení dvou institucí OBSE se rovněž uvádí, že nepozvání pozorovatelů na volby v USA odporuje závazkům, které členské státy OBSE přijaly v takzvaném Kodaňském dokumentu z roku 1990.

Podle něj přítomnost mezinárodních pozorovatelů může přispět ke zkvalitnění volebního procesu. Dokument také zavazuje všechny signatáře k tomu, aby zvaly pozorovatele z ostatních účastnických států.

Američané půjdou k volbám 3. listopadu, tedy přibližně uprostřed mandátu prezidenta Donalda Trumpa. Hlasování je tak považováno za celonárodní referendum o Trumpově působení v Bílém domě. Na dvouleté období v nich zvolí všech 435 členů Sněmovny reprezentantů a zhruba třetinu stočlenného Senátu, jehož členové mají šestileté mandáty.

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