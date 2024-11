Trump je nejzábavnější prezident! Fuck Ukraine! Mezi příznivci na jeho mítinku

Je krátce po poledni a dění v 25tisícovém Salemu (neplést se Salemem v Massachusetts, čarodějnice pálili tam) připomíná stav obležení. Parkoviště u haly Salem Civic Center, kde bude Trump řečnit, jsou beznadějně obsazená a policie odklání dopravu do okolí, kde auta stojí na každém kousku volného trávníku v těch nejnepravděpodobnějších pozicích. Na některých jsou připevněné trumpovské vlajky, jiná jsou oblepená trumpovskými samolepkami.

Před halou popocházejí na úporném slunci tisíce lidí snažící se dostat dovnitř. Podle tempa pohybu fronty jsou tu očividně už několik hodin. Některým aspoň před paprsky pomáhají červené MAGA kšiltovky. Jsou tu mladí, staří, muži, ženy... Nejčastěji si však všímám vousatých jedinců ve flanelových košilích. Vida, oděv jsem zvolil dobře (nebylo moc z čeho vybírat), organicky tak srůstám s davem.

Kolem stánků s upomínkovými předměty a oblečením přicházejí další a další lidé. Je libo trička? Plyšové medvídky? Samolepky? Jednu za pět dolarů, tři za deset? Nebo gumovou kačenku rovněž za deset? Pro milovníky politického merchandisingu je to ráj.

U stánků skandují aktivní Trumpovi stoupenci. „USA, USA, USA! Make America Great Again! Fight! Fight! Fight! Trump! Trump! Trump!“. Zpovzdálí to v rozkládacím křesle sleduje postarší muž s holí, který podle svých slov přijel z Kentucky.

„Dokáže věci vyřešit. Vyžene všechny ty imigranty. Tohle bejvala svobodná země. A kde jsme teď,“ vysvětluje, proč volí Trumpa. Ptám se, jestli jsou pro něj důležitá i nějaká další témata, například válka na Ukrajině. „Fuck Ukraine!“ vykřikne. „America first. Nejsme žádný světový policajt. Stačí, že jsme umírali ve Vietnamu.“

Podobně se vyjadřuje i Gill přicházející s manželem. „Myslím, že právě on by mohl tu válku vyřešit,“ míní. Také ona oceňuje, že se Trump s ostatními slušně řečeno „nepáře“.

Z reproduktorů v dálce se linou staré rockové a country hity. Například Take Me Home, Country Roads. Nebo obligátní Y.M.C.A. Nálada úplně jako na festivalu.

Ve frontě míjím sympatického čtyřicátníka s bradkou svázanou do culíku. „Trump je prostě nejzábavnější prezident, jakého jsme měli. Ale hlavně je autentický, říká, co si myslí,“ říká a představuje se jako Garett Farwell. Prý bydlí tady ve Virginii, asi tři hodiny odsud. Připomíná, že i když Virginie jako taková je „modrá“, její zdejší, jihozápadní část je republikánská.

Republikánský kandidát vyhrál ve Virginii naposledy v roce 2004. Ještě v roce 2016 ale byla považovaná za swing state a Hillary Clintonová tu vyhrála jen se 49,7 procenta hlasů. Joe Biden už měl ovšem minule 54 procent a také tentokrát je vítěz jasný. Převažují voliči v okolí Washingtonu a dalších velkých měst. Republikánům je málo platné, že tady v okrese Roanoke vítězí nepřetržitě od roku 1948 a Trump tu v posledních dvou volbách obdržel 60 procent.

Hraje se ale i o důležitá křesla v Senátu a Sněmovně reprezentantů. V boji o křeslo v horní komoře podpořil Hunga Caoa, mezi kongresmany by rád viděl především Morgana Griffitha, Bena Clinea a Johna McGuirea. V případě vítězství by se mu totiž tuze hodilo, kdyby republikáni získali i většinu v obou kongresových komorách.

Ale co když Trump nevyhraje? Může dojít na nepokoje a násilnosti, kterých se svět tolik bojí? „Já myslím, že ne,“ říká Garett. „Podle mě to napětí více přiživuje druhá strana, berou to víc emocionálně. Jen se podívejte, jak jsou tady všichni v klidu,“ ukazuje kolem sebe. Má pravdu, lidé spořádaně postupují ve frontě. A z dálky se ozývá osmdesátkový hit Africa od skupiny Toto. Jako za časů Reagana.

Do Trumpova vystoupení, které obsahovalo ujištění, že vyhraje i bez Virginie, dále obligátní kritiku Kamaly Harrisové a Bidenovy administrativy i sliby o záchraně Spojených států, tou dobou zbývaly zhruba dvě hodiny. Některým už bylo jasné, že se dovnitř nedostanou, a vraceli se ke svým autům.

A další exprezidentovi stoupenci se mezitím scházeli o 150 kilometrů jižněji, v Greensboro v Severní Karolíně, jež bylo další zastávkou kampaně.