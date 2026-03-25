USA vyjednávají jen samy se sebou, vysmál se mluvčí íránské armády Trumpovi

„Strategická síla, o které jste byli zvyklí mluvit, se změnila ve strategické selhání,“ řekl mluvčí íránské armády na adresu Američanů. „Ten, kdo o sobě tvrdil, že je světovou velmocí, by se z této šlamastyky už dostal, kdyby mohl. Nevydávejte svou porážku za dohodu. Vaše éra prázdných slibů končí,“ uvedl.
Zatímco Teherán veřejně prohlašuje, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají, americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že se do jednání ze strany USA zapojili viceprezident J. D. Vance, šéf diplomacie Marco Rubio, prezidentův zeť Jared Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff.
V noci na středu řada médií včetně deníku The New York Times (NYT), izraelské stanice Channel 12 či agentur Reuters a AP zveřejnila informaci, že USA předložily Íránu plán k ukončení války. Podle NYT dostal Teherán plán prostřednictvím Pákistánu, který se rovněž snaží uspořádat mírová jednání na vysoké úrovni.