USA vyjednávají jen samy se sebou, vysmál se mluvčí íránské armády Trumpovi

Autor: ,
  7:16
Spojené státy vyjednávají jen samy se sebou a ne s Íránem. Ve středu zveřejněném prohlášení to uvedl mluvčí íránské armády, který zároveň podle zesměšnil americké pokusy dosáhnout dohody o příměří. Prohlášení Teherán vydal poté, co USA podle médií předaly islámské republice 15bodový plán k ukončení války. Válku na konci února rozpoutaly USA s Izraelem s deklarovaným cílem zabránit Íránu získat jaderné zbraně.
Donald Trump (15. března 2026)

Teherán. V pozadí pohoří Alborz (31.prosince 2025)
Íránské pohoří Zagros (15. června 2018)
„Strategická síla, o které jste byli zvyklí mluvit, se změnila ve strategické selhání,“ řekl mluvčí íránské armády na adresu Američanů. „Ten, kdo o sobě tvrdil, že je světovou velmocí, by se z této šlamastyky už dostal, kdyby mohl. Nevydávejte svou porážku za dohodu. Vaše éra prázdných slibů končí,“ uvedl.

Zatímco Teherán veřejně prohlašuje, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají, americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že se do jednání ze strany USA zapojili viceprezident J. D. Vance, šéf diplomacie Marco Rubio, prezidentův zeť Jared Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff.

V noci na středu řada médií včetně deníku The New York Times (NYT), izraelské stanice Channel 12 či agentur Reuters a AP zveřejnila informaci, že USA předložily Íránu plán k ukončení války. Podle NYT dostal Teherán plán prostřednictvím Pákistánu, který se rovněž snaží uspořádat mírová jednání na vysoké úrovni.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

