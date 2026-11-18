Minulý pátek zaznamenala výrazný výpadek služeb americká společnost Microsoft. Posléze kvůli problémům s komunikačními systémy musel americký Federální úřad pro letectví (FAA) vyhlásit celonárodní pozastavení letů.
Tento týden zaznamenaly problémy s fungováním i systémy důležitých bank. Podle stanice CNN se s výpadkem potýkala i zabezpečená síť americké Národní bezpečnostní agentury (NSA).
Firmy a organizace, kterých se výpadky dotkly, je veřejně nepřipsaly kybernetickým útokům či jiným zásahům zvenčí s cílem je poškodit. Americká administrativa však čelí podezření, že skrývá informace o podstatě problémů z posledních dnů.
Své pochybnosti v tomto ohledu mají i spojenci prezidenta Trumpa. Někteří dokonce tvrdí, že administrativa o věci lže. Samotný Trump uvedl, že selhání technologií jsou prostě věci, které se stávají.
„Nemáme žádné poznatky, žádné náznaky, důkazy ani žádné důvody se domnívat, že tyto incidenty mezi sebou souvisí,“ uvedl v noci na středu ministr zahraničí Rubio. Podle něj nejsou ani žádné poznatky, že by výpadky souvisely s akcemi „kybernetických hackerů, zločinců, jiných států či aktérů se zlými úmysly jakéhokoliv druhu“.