USA pošlou k Íránu před koncem příměří další letadlovku a tisíce vojáků

Autor: ,
  15:40aktualizováno  15:40
Pentagon v následujících dnech vyšle další tisíce vojáků na Blízký východ, uvádí deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele. Síly, které Američané přesouvají do regionu, podle zdrojů zahrnují asi 6000 vojáků na palubě letadlové lodě USS George H. W. Bush, kterou doprovází několik válečných lodí.
Americká letadlová loď USS George H. W. Bush (12. listopadu 2024)

Americká letadlová loď USS George H. W. Bush (12. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Koncem měsíce by mělo do regionu dorazit dalších 4200 příslušníků námořní pěchoty a námořníků na výsadkové lodi USS Boxer spolu s jejím expedičním útvarem námořní pěchoty a doprovodnými válečnými plavidly. O jejich nasazení Pentagon rozhodl už dříve. V regionu je podle něj nyní na 50 000 amerických vojáků.

Posily se zřejmě připojí k americkým válečným lodím již rozmístěným na Blízkém východě zrovna v době, kdy by mělo 22. dubna vypršet dvoutýdenní příměří mezi válčícími stranami, poznamenal WP.

Írán se v reakci na americko-izraelské útoky snaží blokovat volnou plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu. USA naopak po neúspěchu jednání v Islámábádu o ukončení války v pondělí zahájily blokádu íránských přístavů, čímž na Teherán podle WP vyvíjejí ekonomický nátlak a snaží se ho přimět Hormuzský průliv otevřít.

V reakci na otázku o navýšení americké vojenské přítomnosti v regionu mluvčí Bílého domu uvedla, že Trump si „moudře nechal všechny možnosti otevřené pro případ, že Íránci se nevzdají svých jaderných ambicí a neuzavřou dohodu se Spojenými státy“.

Viceprezident J. D. Vance i zbytek amerických vyjednavačů podle ní v Pákistánu dali íránským představitelům jasně najevo limity, které Washington nepřekročí. Zároveň o Íráncích předpověděla, že s pokračující blokádou bude jejich „zoufalá touha po dohodě jen sílit“.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.