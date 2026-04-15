USA pošlou k Íránu před koncem příměří další letadlovku a tisíce vojáků

Koncem měsíce by mělo do regionu dorazit dalších 4200 příslušníků námořní pěchoty a námořníků na výsadkové lodi USS Boxer spolu s jejím expedičním útvarem námořní pěchoty a doprovodnými válečnými plavidly. O jejich nasazení Pentagon rozhodl už dříve. V regionu je podle něj nyní na 50 000 amerických vojáků.
Posily se zřejmě připojí k americkým válečným lodím již rozmístěným na Blízkém východě zrovna v době, kdy by mělo 22. dubna vypršet dvoutýdenní příměří mezi válčícími stranami, poznamenal WP.
Írán se v reakci na americko-izraelské útoky snaží blokovat volnou plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu. USA naopak po neúspěchu jednání v Islámábádu o ukončení války v pondělí zahájily blokádu íránských přístavů, čímž na Teherán podle WP vyvíjejí ekonomický nátlak a snaží se ho přimět Hormuzský průliv otevřít.
V reakci na otázku o navýšení americké vojenské přítomnosti v regionu mluvčí Bílého domu uvedla, že Trump si „moudře nechal všechny možnosti otevřené pro případ, že Íránci se nevzdají svých jaderných ambicí a neuzavřou dohodu se Spojenými státy“.
Viceprezident J. D. Vance i zbytek amerických vyjednavačů podle ní v Pákistánu dali íránským představitelům jasně najevo limity, které Washington nepřekročí. Zároveň o Íráncích předpověděla, že s pokračující blokádou bude jejich „zoufalá touha po dohodě jen sílit“.