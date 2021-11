Neobvyklé varování: USA vyzvaly své občany k odjezdu z Haiti. Zemi prý hrozí kolaps

„Nedostatek paliva může omezit základní služby v nouzi, včetně přístupu k penězům v bankách, naléhavé zdravotní pomoci, internetu, telekomunikací a veřejné i soukromé dopravy,“ varovalo ve středu americké ministerstvo zahraničí.

„Americká ambasáda pravděpodobně nebude mít možnost pomoci americkým občanům s odletem z Haiti, pokud přestanou fungovat komerční lety,“ dodalo ministerstvo, které podle AP neví, kolik Američanů na Haiti nyní je.



Za problémy se zásobováním pohonnými hmotami na Haiti mohou kriminální gangy, které ovládají části území, blokují silnice i unášejí auta s palivem. Tento týden vláda informovala například o zmizení 30 cisteren poslaných na jih země a uvedla, že palivo z nich gangy zřejmě prodaly na černém trhu.

Nedostatek pohonných hmot způsobuje i problémy v zásobování, což vede k růstu cen zboží, včetně potravin. Podle AP přitom asi 60 procent z 11 milionů obyvatel Haiti má denní příjem nižší než dva dolary (asi 44 Kč), přitom například galon benzinu (necelé čtyři litry) stojí nyní v této zemi 15 dolarů (330 korun). Omezené jsou na Haiti i dodávky vody, které závisí na generátorech.



Zdravotnická zařízení omezují služby

Organizace Lékaři bez hranici (MSF) tento týden znovu upozornila, že zdravotnická zařízení na Haiti omezují služby. „Téměř všechna zdravotnická zařízení v Port-au-Prince buď zcela zastavila příjem pacientů, či poskytují už jen akutní ošetření,“ uvedla ve středu MSF.

Nemocnice mají problémy s dodávkami elektřiny, kvůli nedostatku pohonných hmot nefungují dieselagregáty a mnozí zdravotníci se kvůli špatně fungující veřejné dopravě nemohou dostat do práce. Z téhož důvodu děti nemohou jet do školy a jejich rodiče do zaměstnání. Z domova pracovat nelze, když není elektřina či přístup k internetu.



Nejen cizincům hrozí od kriminálních gangů na Haiti také únosy. V polovině října například ozbrojenci unesli skupinu 17 lidí, v níž bylo 16 Američanů. Za jejich propuštění žádají výkupné 17 milionů dolarů (asi 374 milionů Kč).



Haiti v posledních letech kromě násilí gangů a ekonomické krize sužuje i politická nestabilita. Země už skoro dva roky nemá funkční parlament a zemi vládne premiér, protože prezidenta Jovenela Moïseho letos v červenci zavraždilo v jeho domě komando kolumbijských žoldnéřů. Zatím není jasné, kdo si tento zločin objednal. V srpnu navíc část Haiti postihlo další ničivé zemětřesení, které způsobilo smrt přes dva tisíce osob i rozsáhlé škody na majetku.