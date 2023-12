V Marylandu zadrželi sexuálního útočníka. Osahával cyklistky z jedoucího kola

Šestačtyřicetiletého Daniela Adama Groba z Riverdale zatkla policie v Marylandu. Z dokumentů podaných u vrchního soudu v D. C. vyplývá, že muže obvinila z celkem jedenácti případů sexuálního zneužívání, z nichž všechny se udály v severozápadní části Washingtonu. Policie informovala, že jeho počínání započalo v červnu 2022 a pokračovalo až do letošního listopadu. Informaci přinesl list The Washington Post.

Podle policejního prohlášení k incidentům docházelo v různých denních a nočních hodinách. Ve většině případů Grob projížděl na kole kolem cyklistek anebo chodkyň a chytal je za prsa nebo hýždě anebo se částí jejich těla dotýkal. V jednom případě policisté uvedli, že ženě stáhl i tričko.

Policisté viníka identifikovali po srpnovém útoku na New Hampshire Avenue ve Washingtonu D. C. Oběť totiž poskytla policii podrobný popis jeho oblečení a uvedla, že jel za ní na kole. Díky času a fotografii z kamerového systému policie podle svých slov získala povolení k domovní prohlídce cyklistů, kteří v dané oblasti měli v danou hodinu aktivovanou internetovou lokaci.

Policie uvedla, že ji stopy dovedly ke Grobově účtu na Instagramu i k fotografii, která podle ní odpovídala snímku z kamerového systému. Úřady podle The Washington Post dodaly, že kromě jiných důkazů informace o útočníkově poloze odpovídaly jeho útokům i na dalších místech.