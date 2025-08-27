Chci tresty smrti za vraždy spáchané ve Washingtonu, prohlásil Trump

  10:40aktualizováno  10:40
Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že bude usilovat o trest smrti za vraždy spáchané ve Washingtonu, D.C. Šéf Bílého domu tento měsíc povolal Národní gardu do demokraty spravované americké metropole s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.

„Pokud někdo někoho v hlavním městě Washingtonu zabije, budeme usilovat o trest smrti,“ řekl podle listu The Washington Post Trump na zasedání kabinetu v Bílém domě. „Je to velmi silné preventivní (opatření) a všichni, kdo o něm slyšeli, s tím souhlasí,“ dodal.

Elektrické křeslo pro vězně odsouzené k smrti ve vězení v americké Jižní Karolíně (15. dubna 2022)
Policie střeží trasu kolony vozidel při příjezdu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Kennedyho centra poté, co Trump oznámil převzetí metropolitní policie federálními orgány. (13. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil nasazení Národní gardy ve Washingtonu. (11. srpna 2025)
Agenti metropolitní policie ve Washingtonu (13. srpna 2025)
22 fotografií

Metropole zrušila trest smrti v roce 1981, poznamenala agentura AFP. Ve Washingtonu mohou státní zástupci požadovat trest smrti za určité trestné činy, které spadají pod federální zákony, což zahrnuje i některé – byť ne všechny – vraždy. S uvalením trestu smrti tam však musí souhlasit porota, přičemž v převážně demokratickém městě je k trestům smrti rozšířený odpor. Většina vražd tam je stíhána na základě místních zákonů.

Hlavní město USA má unikátní právní status, jelikož není americkým státem a funguje ve vztahu s federální vládou, což omezuje jeho autonomii a poskytuje Kongresu mimořádnou kontrolu nad místními záležitostmi. Trump využil této mezery v zákoně k vyslání Národní gardy do Washingtonu, aby bojovala proti tomu, co označil za nekontrolovatelnou kriminalitu a bezdomovectví.

Obyvatelé města zároveň mohou volit starostu a členy městské rady. Městští činitelé Trumpovo tvrzení ohledně bující kriminality odmítli a poukázali na federální a městské statistiky, které ukazují, že od prudkého nárůstu v roce 2023 kriminalita výrazně poklesla.

Nasazení vojáků k vymáhání práva ve Washingtonu podporuje 38 procent Američanů, proti je 46 procent, vyplynulo mezitím z průzkumu agentury Reuters a společnosti Ipsos. Zbytek dotazovaných si nebyl jistý, nebo se nevyjádřil. Nejsilněji toto rozhodnutí podporují republikáni, těch se kladně vyjádřilo 76 procent z dotázaných, z demokratů ho podpořilo osm procent účastníků sondáže.

Mezi lidmi, kteří se nehlásí k žádné z těchto stran, bylo 28 procent pro nasazení Národní gardy a 51 proti. Agentura Reuters zároveň napsala, že Trumpova popularita od jeho lednového návratu do Bílého domu poklesla, přičemž 40 procent účastníků průzkumu uvedlo, že schvalují jeho výkon v roli prezidenta. Na začátku jeho druhého mandátu ho podporovalo 47 procent dotázaných. Nejsilnější podporu má mezi svými republikány. Průzkumu se zúčastnilo 1 022 dospělých Američanů z celé země.

