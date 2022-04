Americký Kapitol evakuovali kvůli podezřelému letounu. Poplach zavinila „obrovská chyba“ v komunikaci

„Budova Kapitolu musela být večer evakuována, žádné nebezpečí budově ani lidem v ní nyní nehrozí,“ oznámil krátce po incidentu mluvčí policie.

Poplach zapříčinil letoun, který ve středu odstartoval ze základny v Marylandu a kroužil ve vzdušném prostoru v blízkosti Kapitolu, pro jehož využívání platí přísné restrikce. Do zakázané zóny nad budovou nebo vládních úřadů se ale podle policie nedostal. Nyní se vyšetřuje, proč celá událost nebyla řádně koordinovaná se strážci pořádku ve Washingtonu. Agentury uvádí, že pro obranu oblasti hlavního města je připraveno několik míst pro odpalování raket země–vzduch, stejně tak jsou neustále v pohotovosti posádky vojenských letounů.

Incident podle AP svědčí o tom, že v komunikaci mezi armádou a policií na Kapitolu se stala obrovská chyba. Je o to více zarážející, že bezpečnost sídla amerického Kongresu se dostala do popředí po událostech z loňského 6. ledna. Dav stoupenců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vtrhl do Kapitolu ve snaze zabránit tomu, aby během společné schůze Kongresu bylo potvrzeno volební vítězství Joea Bidena.

Letadlo, kvůli němuž byl poplach vyhlášen, se asi po dvaceti minutách vrátilo zpět na základnu. Parašutisté, které neslo na palubě, z něho vyskákali před zápasem na stadionu baseballového týmu Washington Nationals. Ten leží necelé dva kilometry od Kapitolu.

Televize NBC News na svých internetových stránkách napsala, že Kongres tento týden nezasedá a většina zákonodárců je ve svých domovských státech. V budově proto v době incidentu nebylo tolik lidí jako v době, kdy se koná schůze Sněmovny reprezentantů a Senátu.