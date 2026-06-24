U „Trumpova“ jezírka hynou kachny. Příčinu zjistí pitva, nádrži hrozí vypuštění

Kachny nádrž u Lincolnova památníku rády navštěvují, ať už je zrovna čirá, „bazénově“ modrá nebo zelená. A právě to se jim možná stalo osudným. První uhynulé zvíře našli o víkendu, další dvě – jednu dospělou kachnu a jedno mládě – pak v nádrži v nedalekém parku Constitution Gardens. Příčina jejich smrti není jasná, nyní je proto čeká pitva.
„Mohlo by to souviset s odlupující se barvou nebo řasami,“ říká ředitelka skupiny City Wildlife April Lintonová s tím, že kachny běžně přelétávají z jedné nádrže do druhé a v nově opraveném jezírku mohly být vystaveny toxinům. Ochránci zvířat také podle listu The Washington Post míní, že několikaměsíční opravy nepřiměřeně stresovaly místní zvířenu, což se také mohlo podepsat na jejich zdravotním stavu.
Šéf Bílého domu nařídil opravdu jezírka u příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států. Renovaci však už od začátku provázejí kontroverze, od ceny, výběr firmy až po samotný průběh oprav.
Kritika neutichla ani po slavnostním dokončení prací. Krátce poté se tam totiž vrátily řasy, které hladinu zbarvily do zelena, a brzy nato se ze dna začala odlupovat vrstva modré hmoty.
Správa parku pro boj s řasami použila peroxid vodíku, který podle některých mohl přispět k úhynu kachen. Americké ministerstvo vnitra se však hájí, že se tyto chemikálie při ošetřování bazénů a přírodních nádrží běžně používají a nepředstavují pro místní faunu ohrožení. Dalším „podezřelým“ jsou samotné řasy, které kachny mohly otrávit.
A pokud jde o problémy s odlupující se barvou, Trump viní vandaly, kteří prý obešli ostrahu a pod rouškou noci vyrazili na dno nádrže s nožem. Důkazy neposkytl, pro podezření z vandalismu už bylo nicméně zatčeno šest lidí včetně olympionika Davida Hearna. Ten jakoukoliv vinu popřel s tím, že se jen dotkl vrstvy barvy, která už se odloupla.
Podle Trumpa se ovšem ani zmíněné řasy ve vodě neobjevily náhodou. „Udělali něco, čím ty řasy vyvolali. Někdo říkal, že tam možná nasypali hnojivo,“ prohlásil.
Předchozí oficiální stanovisko přitom bylo, že to jsou řasy usazené v přívodních trubkách, které se pouze vyplavily do vody a brzy budou pryč. Tak jako tak prezident připustil, že se nádrž bude muset vypustit a znovu opravit.