„Trumpovo“ prokleté jezírko obklopil plot. Úřady argumentují bezpečností

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  12:56
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Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června...

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června...
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června...
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června...
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června...
40 fotografií
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu doznalo další změny. Poté, co americký prezident Donald Trump z nastalých problémů obvinil vandaly, kolem ostře sledované nádrže vyrostl plot. Fotografové světových agentur zachytili turisty i místní, jak si novinku fotí a na symbol Spojených států se dívají škvírami v oplocení. Úřady uvádějí bezpečnostní důvody v souvislosti s oslavami 250 let od vzniku USA.
250 let od vzniku Spojených států
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