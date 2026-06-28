28. června 2026 12:56
„Trumpovo“ prokleté jezírko obklopil plot. Úřady argumentují bezpečností
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu doznalo další změny. Poté, co americký prezident Donald Trump z nastalých problémů obvinil vandaly, kolem ostře sledované nádrže vyrostl plot. Fotografové světových agentur zachytili turisty i místní, jak si novinku fotí a na symbol Spojených států se dívají škvírami v oplocení. Úřady uvádějí bezpečnostní důvody v souvislosti s oslavami 250 let od vzniku USA.
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