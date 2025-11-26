Dva členové Národní gardy zemřeli po střelbě poblíž Bílého domu, útočník je zraněný

Oba zastřelení byli členy právě západovirginské Národní gardy. Zdroj agentury AP předtím uvedl, že jsou v kritickém stavu a že postřelen byl i podezřelý. To krátce poté potvrdil na síti Truth Social i prezident Trump, který je aktuálně na Floridě, kde stráví Den díkůvzdání.
„To zvíře, které postřelilo dva příslušníky Národní gardy, kteří jsou nyní v kritickém stavu a leží v různých nemocnicích, je také těžce zraněné, ale přesto za to zaplatí velmi vysokou cenu, „ napsal prezident. „ Bůh žehnej naší skvělé Národní gardě a všem našim vojákům a strážcům zákona. Jsou to opravdu skvělí lidé. Já, jako prezident Spojených států, a všichni, kdo jsou spojeni s úřadem prezidenta, jsme s vámi!“ dodal.
Stovky členů Národní gardy z hlavního města a několika amerických států hlídkují ve Washingtonu poté, co prezident Trump v srpnu vydal příkaz, kterým převzal kontrolu nad místní policií a vyslal gardy z osmi států do Washingtonu, připomíná AP.