Dva členové Národní gardy zemřeli po střelbě poblíž Bílého domu, útočník je zraněný

  21:40aktualizováno  21:54
Dva příslušníci americké Národní gardy postřelení v blízkosti Bílého domu zemřeli, uvedl guvernér Západní Virginie, odkud oba pocházeli. O střelbě informovala na X ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová. Americký prezident Donald Trump krátce nato na své sociální síti uvedl, že je vážně zraněný je i podezřelý, kterého označil za zvíře, jež bude potrestáno. Na sociálních sítích kolují záběry zachycující, jak policie místo činu, které se nachází nedaleko Bílého domu, uzavřela.

Oba zastřelení byli členy právě západovirginské Národní gardy. Zdroj agentury AP předtím uvedl, že jsou v kritickém stavu a že postřelen byl i podezřelý. To krátce poté potvrdil na síti Truth Social i prezident Trump, který je aktuálně na Floridě, kde stráví Den díkůvzdání.

„To zvíře, které postřelilo dva příslušníky Národní gardy, kteří jsou nyní v kritickém stavu a leží v různých nemocnicích, je také těžce zraněné, ale přesto za to zaplatí velmi vysokou cenu, „ napsal prezident. „ Bůh žehnej naší skvělé Národní gardě a všem našim vojákům a strážcům zákona. Jsou to opravdu skvělí lidé. Já, jako prezident Spojených států, a všichni, kdo jsou spojeni s úřadem prezidenta, jsme s vámi!“ dodal.

Stovky členů Národní gardy z hlavního města a několika amerických států hlídkují ve Washingtonu poté, co prezident Trump v srpnu vydal příkaz, kterým převzal kontrolu nad místní policií a vyslal gardy z osmi států do Washingtonu, připomíná AP.

