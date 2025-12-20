„Nalodění se souhlasem“. USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru

  22:45
Bezpečnostní složky Spojených států se v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dalšího nákladního plavidla. Znovu šlo o tanker stejně jako v prvním podobném případě z minulého týdne.
Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince...

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (30. listopadu 2025)
USA zabavily u Venezuely ropný tanker
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (1. prosince 2025)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)
Jako první o akci informovala agentura Reuters, podle níž zásahu, jehož přesné místo je nejasné, velela pobřežní stráž. Agentuře AP zase jeden z amerických činitelů operaci popsal jako „nalodění se souhlasem“. Tanker podle něj zastavil dobrovolně a umožnil americkým silám, aby vstoupily na jeho palubu.

Agentura Reuters původně tvrdila, že se na loď vztahují americké sankce, podle televize CNN tomu tak ale není. Tanker plul podle televize pod panamskou vlajkou a venezuelskou ropu vezl do Asie.

Americký prezident Donald Trump, který už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu, v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají.

Minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily, což venezuelský prezident Nicolás Maduro označil za pirátství. Reuters už dříve napsal, že některé tankery, které mířily do Venezuely, po americkém zásahu změnily kurz. Naložené lodě zase raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je přitom hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.

Příští týden se na žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval obě země k umírněnosti a k dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva včetně Charty OSN.

Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

