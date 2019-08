Americké úřady podnikly rekordní zátah proti migrantům. Na hranicích přitom čeká 40 tisíc žadatelů o azyl

Jackson (USA)/Mexiko Spojené státy v rámci rozsáhlého zásahu v továrnách na zpracování potravin zadržely ve státě Mississippi 107 Mexičanů, uvedl podle agentury Reuters mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard. Zadrženi byli v rámci středeční operace namířené proti migrantům. Na americko-mexických hranicích přitom podle agentury AP čeká 40 000 žadatelů o azyl v USA.

Americké imigrační úřady podnikly zátah v továrnách na zpracování potravin ve středu a zadržely přitom 680 lidí. Na rekordně velkém zátahu se podílelo asi 600 agentů imigračního úřadu a akce se týkala několika firem a jejich továren zejména na zpracování drůbeže.



Americký prezident Donald Trump v červnu Mexiku pohrozil, že pokud nezastaví příliv migrantů do USA, začne zavádět cla na dovoz mexického zboží. Mexiko kvůli tomu souhlasilo s dohodou, která mu poskytla 45 dní na snížení počtu přistěhovalců do Spojených států. Dohoda zároveň předpokládá, že žadatelé o azyl budou z USA vraceni do mexických měst, aby tam vyčkali na výsledek azylové procedury v USA.

V mexických městech je podle AP a mexické vlády na čekacích listinách pro udělení azylu nebo v pořadnících na slyšení u amerických soudů nejméně 40 000 migrantů, převážně ze zemí Latinské Ameriky a Afriky.

V Ciudad Juárez, které sdílí hranici s americkým El Pasem, bylo v květnu na čekací listině 5600 osob. Spojené státy denně vyřídí dvacet až třicet žádostí.

Kvůli červnové dohodě se značně rozšířila i čekací listina v Tijuaně na severozápadě Mexika. Svůj podíl na tom mají také anglofonní přistěhovalci z Kamerunu, kteří z převážně francouzsky hovořící země utíkají před údajným útlakem ze strany vlády.