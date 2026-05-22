Americká vláda na společnost začátkem měsíce uvalila sankce.
Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči Kubě. Šéf Bílého domu ji označil za nepřátelský stát, který Washington ve svém sousedství nebude tolerovat. Množí se také spekulace o možné americké intervenci.
Zadržená Adys Lastresová Moreraová, která v roce 2023 vstoupila do Spojených států legálně jako držitelka oprávnění k trvalému pobytu, je nyní ve vazbě Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a čeká na vyhoštění, uvedl ICE. Její přítomnost na území Spojených států představuje pro USA hrozbu a podkopává zájmy americké zahraniční politiky, dodal úřad v prohlášení.
„Morera spravovala nemovitosti a žila na Floridě, a zároveň napomáhala komunistickému režimu v Havaně, dokud jsem jí status trvalého pobytu nezrušil,“ uvedl Rubio na síti X. „Na této planetě nebude žádné místo - natož v naší zemi -, kde by si cizinci, kteří ohrožují naši národní bezpečnost, mohli žít v přepychu,“ dodal.
Akciová společnost Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) je impérium s neprůhlednou strukturou, které po tři dekády vydělává na cestovním ruchu, zahraničním obchodu či lékařských misích v cizině. Účetnictví konglomerátu je tajné, kubánská oficiální média o jeho hospodaření neinformují a dohled nad ním nemá ani parlament ani nejvyšší kontrolní úřad.
Výkonnou ředitelkou je brigádní generálka Ania Guillermina Lastresová, na niž USA na začátku května rovněž uvalily sankce. Některé společnosti holdingu řídí právě její sestra a také dcera, rezidentka v Panamě. Lastresová ale podle stanice BBC není součástí vlastnické skupiny a nemá rozhodovací pravomoci. Podle analytika Emilia Moralese holding vede skupina asi 15 lidí z okruhu Castrovy rodiny a jejich nejbližších spolupracovníků.
Podle amerického ministerstva zahraničí, které se odvolává na veřejně dostupné odhady, překračují tržby Gaesy více než trojnásobně státní rozpočet Kuby, holding pravděpodobně spravuje „nelegální“ aktiva až za 20 miliard dolarů (418 miliard Kč) a ovládá nejméně 40 procent kubánské ekonomiky.
„Zatímco kubánský lid trpí kolapsem nefunkční komunistické ekonomiky, Gaesa umožňuje úzkému okruhu režimních elit drancovat všechny zbývající zdroje ostrova a nahromadit až 20 miliard dolarů nelegálních finančních prostředků na tajných zahraničních kontech,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.
Trump usiluje o pád či změnu komunistického režimu na Kubě. Washington vůči Havaně zvýšil tlak i tím, že ve středu obvinil Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.