Další úder. USA útočily na Írán, ten uzavřel Hormuzský průliv a zasáhl v něm dvě lodě

„Údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu,“ uvedlo oblastní velitelství amerických sil (CENTCOM) s tím, že jde o obranné údery na rozkaz vrchního velitele, jímž je Trump. Ten před novými útoky uvedl, že USA k nim hodlají sáhnout, pokud Írán nepodepíše mírovou dohodu.
Údery začaly krátce po půlnoci íránského času (ve středu 23:15 SELČ) a jejich ukončení oznámily USA po čtyřech hodinách.
Íránská média informovala o výbuších na více místech včetně jihoíránského přístavního města Bandar Abbás, které je považováno za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu. Zasaženo bylo i několik cílů v jihoíránské provincii Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu, mimo jiné město Sirík a ostrov Kešm.
Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že USA se při „tvrdých úderech“ zaměří na „klíčová zařízení“.
Teherán po útocích oznámil, že Hormuzský průliv je zcela uzavřen pro všechny lodě. „Všechna plavidla proplouvající Horzmuzským průlivem se stanou cílem,“ uvedla íránská armáda. Dvě nespecifikovaná plavidla, která podle Íránců „porušila zákaz“, byla zasažena. Írán blokuje průliv dlouhodobě, některé lodě však dosud mohly proplouvat.
Kuvajtské úřady oznámily, že kvůli íránským útokům uzavřela země svůj vzdušný prostor. V Bahrajnu zase kvůli hrozbě útoku z Íránu opakovaně zněly sirény. Íránská armáda během noci uvedla, že útočí na americké základny v obou zemích v reakci na noční americké údery na cíle v Íránu. Později oznámila, že vyslala 12 balistických střel také na základnu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku.
„Obchodní lodě dnes v noci pokračují v cestách do a z Hormuzského průlivu,“ uvedl CENTCOM v reakci na íránské tvrzení. Popřel také, že by Írán zaútočil na americké lodě, což uvedla íránská média. Konkrétně hovořila o dronech cílících na americkou pátou flotilu u pobřeží Bahrajnu. Velitelství íránské armády pohrozilo USA „zdrcující a rozhodnou odvetou“ za americké útoky.
Trump Fox News v průběhu úderů řekl, že íránští představitelé jej žádali o ukončení útoků, které přijde brzy. Zároveň si však podle stanice nechal otevřenou možnost jejich obnovení. Uvedl, také, že se do nich nezapojil Izrael.
„Trumpovo nepravdivé tvrzení, že ho kontaktovali íránští činitelé, má zakrýt jeho snahu vyhnout se válce s Íránem,“ citovala íránská média nejmenovaného předního činitele Íránu.
Útok na Írán
Spojené státy útočily na Írán druhý den v řadě. V noci na středu se zaměřily na podobné cíle jako nyní, podle Trumpa šlo o odvetu za sestřelení vrtulníku Apache v Hormuzském průlivu Íránci. Teherán popírá, že by americký stroj sestřelil.
V oblasti platí od dubna křehké příměří, které má umožnit vyjednání mírové dohody. To se však zatím nedaří a klid zbraní je opakovaně narušován.
Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.