USA zařadily ministra zahraničí Íránu na sankční seznam

WASHINGTON Spojené státy zařadily íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa na sankční seznam. Na svém webu to ve středu oznámilo americké ministerstvo financí, které sankce spravuje. Zaríf podle agentury Reuters uvedl, že USA ho zařadily na černou listinu, protože představuje hrozbu americké agendy.

„Zaríf je mezinárodní tváří režimu, který využívá propagandu a dezinformační kampaně k podpoře jaderného programu, programu balistických raket a teroristických sítí,“ citovala DPA zdůvodnění Zarífova potrestání. „Trpělivost je u konce, prezident Trump ve středu rozhodl,“ dodala DPA s odvoláním na nejmenované činitele administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Reuters s odvoláním na představitele Trumpovy administrativy napsala, že Washington bude případ od případu zvažovat okolnosti Zarífových cest do USA, a to včetně návštěv OSN v New Yorku, zároveň ale budou USA dodržovat své závazky vůči OSN.

USA podle Reuters již nepovažují Zarífa za hlavní osobu, se kterou by v případě jaderných rozhovorů vyjednávaly, v takové situaci budou chtít jednat s někým, kdo ve věci může na íránské straně rozhodovat.

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem jsou dlouhodobě vypjaté, mimo jiné i kvůli jadernému programu Teheránu. Íránské gardy navíc na konci června sestřelily v oblasti americký dron. Podle Teheránu se tak stalo v prostoru nad íránskými vodami, USA ale trvají na tom, že dron byl v mezinárodním vzdušném prostoru.