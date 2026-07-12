USA zasáhly 140 vojenských cílů v Íránu, Teherán útočil na sousedy

Průliv, klíčový pro mezinárodní obchod, zůstává podle Íránu uzavřený až do odvolání, zatímco americké velitelství CENTCOM tvrdí, že plavba průlivem pokračuje.
„Americké síly zasáhly přibližně 140 íránských vojenských cílů přesnou municí odpálenou pozemními i námořními stíhacími letouny, drony a námořními plavidly. Mezi cíle patřily íránské raketové a dronové základny, námořní kapacity, sklady munice, komunikační sítě a místa ostrahy pobřeží,“ uvedlo velitelství amerických sil.
Dodalo, že za tři noci úderů v tomto týdnu zasáhly americké síly na pokyn „vrchního velitele“ více než 300 cílů, aby omezily schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní plavidla proplouvající průlivem.
„Tranzit obchodních plavidel tímto životně důležitým mezinárodním námořním koridorem pokračuje. Od začátku května americké síly pomohly úspěšné plavbě více než 800 obchodních plavidel a 400 milionům barelů ropy Hormuzským průlivem, tvrdí CENTCOM.
Íránským útokům čelily Spojené arabské emiráty, v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před nálety a ozbrojené síly Kuvajtu oznámily, že protivzdušná obrana právě odráží vzdušný útok.
Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou.
Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a další vrcholné činitele íránského režimu. Horkou fázi bojů ukončil podpis memoranda, které se po dalších jednáních mělo stát základem trvalé mírové dohody.