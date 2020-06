USA zaznamenaly největší počet nových případů za den od začátku pandemie. Nakazilo se bezmála 40 000 lidí

WASHINGTON Spojené státy ve čtvrtek podle informací americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) ohlásily téměř 40 000 nových případů koronaviru, což je podle tamních médií dosud největší počet za jeden den od začátku pandemie. Dalších více než 2400 nakažených přitom v posledních 24 hodinách v USA zemřelo.

Druhý a třetí nejlidnatější stát Texas a Florida vzhledem k novému nárůstu infikovaných po týdnech uvolňování opět zpřísňují ochranná opatření, přičemž Florida v pátek také překonala svůj jednodenní rekord co do počtu nových nálezů SARS-CoV-2.



Koronavirus se při testech dosud podle JHU potvrdil v USA u více než 2 424 000 lidí a přes 124 400 s nemocí covid-19 zemřelo. Experti z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ale v čtvrtek uvedli, že podle jejich propočtů se koronavirem nakazilo přes 20 milionů Američanů, tedy mezi pěti a osmi procenty celé populace.

Odborníci rovněž tvrdí, že až polovina nově nakažených v některých státech jsou mladí lidé, kteří často nevykazují příznaky nákazy a vůbec nevědí, že virus mají. Tím vzniká větší nebezpeční nekontrolovatelného šíření nemoci i mezi staršími a nemocnými občany, u nichž hrozí větší riziko vážných komplikací.

Uznávaný epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci v pátek zveřejněném rozhovoru s listem The Washington Post řekl, že USA zřejmě budou muset kvůli velkému počtu infikovaných lidí bez symptomů, kterých může být podle odhadů až 40 procent, přijít s novým přístupem v boji proti nynější pandemii. „Něco (na postupu USA) nefunguje,“ řekl epidemiolog. „Můžete udělat kolik diagramů chcete, ale něco nefunguje,“ dodal.

Republikánský guvernér státu Texas Greg Abbot v pátek nařídil opětovné uzavření tamních barů a omezil kapacitu restaurací na 50 procent. Podle agentury AP se jedná o dosud největší krok zpět, který některý ze států USA učinil. Abbot přitom začal rychle otevírat tamní ekonomiku jako jeden z prvních guvernérů a donedávna nechtěl nařídit povinné nošení roušek na veřejnosti a bránil v tom i místním úřadům.

Florida v pátek zakázala v barech podávat alkohol poté, co tamní úřady zaregistrovaly téměř 9000 nových případů za poslední den, čímž byl překonán dosavadní rekord.

Údaje o nově nakažených a hospitalizovaných s covidem-19 rychle rostou rovněž v Arkansasu či v Arizoně. V posledním jmenovaném státu je přitom podle některých expertů počet nakažených na počet obyvatel vyšší, než byl v jakékoliv evropské zemi či v Brazílii.

Ačkoliv byla před několika měsíci situace nejvážnější zejména v hustě osídlených oblastech, v nichž většinou vládnou demokraté, nyní počty nově nakažených rostou nejrychleji v řadě řidčeji osídlených venkovských států na jihu a západě země, v nichž nejvyšší posty zastávají republikáni. Tamní guvernéři, také kvůli tlaku republikánského prezidenta Donalda Trumpa, často velice rychle uvolňovali ochranná opatření kvůli obavám z dopadů na ekonomický život.

Dříve nejhůře zasažený stát New York nyní zaznamenává nejmenší podíl pozitivních testů ze všech amerických států. V pátek to s odvoláním na údaje JHU prohlásil demokratický guvernér Andrew Cuomo, který znovu kritizoval republikánská vedení některých států, která podle něj dala přednost politice před vědou a řídila se radami Bílého domu. „To, co se v této zemi děje, je zároveň hrozivé, ale zároveň to mnoho věcí odhaluje,“ řekl guvernér. „Myslím, že je čas se probudit, Ameriko, a podívat se na nezpochybnitelná fakta,“ dodal.

Trump čelil kritice demokratů a řady odborníků kvůli tomu, že v prvních měsících pandemie zlehčoval rizika plynoucí z koronaviru a následně tlačil na co nejrychlejší otevření americké ekonomiky nehledě na epidemickou situaci. V posledních dnech tvrdí, že za novým nárůstem případů stojí zvyšování počtu testovaných osob. Experti však poukazují na to, že roste rovněž podíl pozitivních testů a počty hospitalizovaných s covidem-19, což s testováním nesouvisí.