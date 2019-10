Bagdádího nástupce je mrtev, oznámil Trump. USA zlikvidovaly nového šéfa Islámského státu

„Právě nám potvrdili, že náhrada číslo jedna za Abu Bakra al-Bagdádího byla odstrananěna americkými vojáky. Měl údajně převzít jeho místo - teď je také mrtvý,“ napsal prezident na Twitter.



Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!