Už umíme snížit počet vražd, chválí si města v USA. Lidé se bezpečně necítí

Columbus v Ohiu byl město stižené násilnostmi. V roce 2023 zde 41 procent obyvatel žilo do vzdálenosti 400 metrů od místa smrtelné střelby – výrazný nárůst z předpandemických 28 procent.

Střelba zaznívala ve veřejných parcích, na maturitních večírcích, ale i v obchodě s dětským oblečením, v mlékárně či při letní bitvě s vodními pistolemi, při které někteří účastníci vytáhli skutečné zbraně a zabili sedmnáctiletou dívku, uvedl list The New York Times.

Letošní rok ale ukazuje mnohem optimističtější obrázek. Z velkých měst v USA zaznamenal Columbus největší pokles násilných trestných činů, a to o 41 procent za prvních šest měsíců.

Podle starosty města Andrewa Ginthera statistiky hovoří samy za sebe. Od začátku roku do prvního října město eviduje 89 vražd, pokles o 29 procent v porovnání s předchozím rokem. Pro srovnání – v roce 2021 hlásilo více než 200 vražd. „Museli jsme vstoupit do 21. století,“ řekl listu The Times.

Aby zvládl vlnu kriminality, provedl Columbus několik rozsáhlých změn. Najal intervenční specialisty, kteří působí v nejproblematičtějších čtvrtích a snaží se mladé odradit od toho, aby se vydali na cestu zločinu. Změnilo také svůj sbor, aby reflektovalo složení města. V roce 2019 tvořili černoši 10,2 procenta policistů, ačkoli černošských obyvatel města je 30 procent. Nyní už tvoří 16,3 procenta policejního oddělení.

Baltimore dává možným zločincům stipendia

Komunitně orientované principy si pochvaluje i starosta Baltimoru Brandon Scott. Policie, poskytovatelé sociálních služeb a samotní obyvatelé v rámci programu na snižování násilností společně identifikují lidi, u kterých hrozí, že by se mohli stát oběťmi nebo pachateli násilí se zbraní, a poté jim poskytnou stipendia na poradenství v oblasti pracovního uplatnění nebo zneužívání návykových látek. Tato strategie stojí ročně přibližně 7,3 milionu dolarů.

Podle Scotta pomohla minulý rok snížit počet vražd o 21 procent, přičemž policejní statistiky zaznamenaly v období od začátku letošního roku do 8. července poklesl o dalších 34 procent, uvádí stanice CNN.

Někteří obyvatelé se však obávají, že podobně jako v jiných případech zažehnutá jiskra naděje zmizí. A stále je děsí střelba v ulicích. „Bezpečnost a vraždy jsou dvě různá spektra. Nikdy se nebudeme cítit bezpečně, protože jsme se vždy museli spoléhat na vlastní zkušenosti,“ podotkl Ray Kelly se západního Baltimoru.

Jiný přístup v San Antoniu

Jiný přístup než Columbus a Baltimore zaujalo texaské San Antonio. Policie rozdělila město do sítě o rozměrech 300 × 300 metrů, přičemž identifikovala místa, kde a kdy dochází k největšímu počtu násilností. V těchto oblastech jsou pak na 15 minut rozmístěni policisté v hlídkových vozech s blikajícími světly. Každých 60 dní se sítě přehodnocují.

Výsledkem byl pokles násilných trestných činů v oblastech s vysokou kriminalitou o 37 procent v loňském roce ve srovnání s rokem předchozím a celkové snížení kriminality o 7,3 procenta.

Radní Jalen McKee-Rodriguez však podotýká, že zatímco počet vražd klesá, statistiky nereflektují nesmrtící střelbu, která se v sousedstvích stále ozývá. „Je těžší pro členy mé komunity akceptovat, že zločin klesá, když jejich strach a touha po bezpečí jsou stále přítomné. Nevím, zda čísla něco znamenají, když vaše realita působí jinak.“

Případy těchto měst odrážejí národní trendy. USA podle vládních orgánů celkově zažívají pokles zločinnosti. Ze statistik FBI zveřejněných v září vyplývá, že celkový počet násilných trestných činů se v roce 2023 snížil o tři procenta oproti předchozímu roku. Z toho počet vražd a zabití z nedbalosti klesl o téměř 12 procent.

Ač se prezident Joe Biden chlubí nejnižší mírou kriminality za posledních 50 let, zločinnost je stále velkým tématem prezidentským voleb. Stanice NPR si povšimla, že i když čísla začala být lepší už v minulém roce, Američané to tak nevnímají. V průzkumu agentury Gallup z loňského listopadu 77 procent respondentů uvedlo, že v zemi je více zločinnosti než před rokem. Že mají USA s kriminalitou velký problém, uvedlo 63 procent dotázaných, nejvyšší číslo v historii průzkumu od roku 2000.

Podle novinářů negativní obraz pravděpodobně vychází ze zpráv v médiích, které z povahy věci nepíší o tom, že včerejší den se nestala žádná vražda. Důležitým faktorem je též, že lidé zaměňují zločinnost s pocitem vlastní bezpečnosti. Americká města se potýkají s řadou bezdomovců a drogově závislých žijících venku na ulici.