VIDEO: Jeden zásah za druhým. Američané ukázali ničení íránských lodí u Hormuzu

  11:12aktualizováno  11:12
Spojené státy zlikvidovaly u Hormuzského průlivu řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny. Americký prezident Donald Trump vyzval Teherán, aby všechny dosud položené miny odstranil. Pohrozil mu dosud nevídanými vojenskými důsledky v případě, že tak neučiní.

O zničení minonosných lodí informoval Trump na své sociální síti Truth Social i oblastní velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) na síti X.

„Pokud Írán položil nějaké miny v Hormuzském průlivu a my o tom nevíme, požadujeme jejich okamžité odstranění. Pokud byly miny z jakéhokoli důvodu položeny a nebudou ihned odstraněny, vojenské důsledky budou pro Írán takové, jaké svět ještě neviděl,“ uvedl Trump v jednom z příspěvků na své sociální síti Truth Social.

USA zlikvidovaly deset íránských minonosných lodí. (10. března 2026)
Můžeme-li se dopustit zjednodušení, krize v Suezu znamenala, že vám nový iPhone přistane v obchodě o několik dní později, že se zadrhne výroba aut. Jenže Hormuzský průliv dovede zařídit inflaci, protože je tepnou pro transport energií.
Aktuální pohled na Hormuzský průliv
Pohled na lodě v Hormuzském průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)
28 fotografií

Dopravu v klíčovém průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.

O Hormuzském průlivu se aktuálně hovoří také z důvodu údajného eskortu ropného tankeru americkým námořnictvem. Zprávy o něm jsou však zatím nejisté.

USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v regionu.

