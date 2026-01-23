USA vůči Kubě zřejmě přitvrdí. Zvažují námořní blokádu, aby ji odstřihly od ropy

Napsal to dnes web amerického listu Politico s odvoláním na tři zdroje obeznámené s plánem.
Plán má podporu ministra zahraničí Marka Rubia, syna kubánských emigrantů známého tvrdým přístupem k režimu v Havaně. Strategie zatím nebyla schválena Trumpem, ale mohl by ji v příštích dnech dostat na stůl, píše web.
Trump předminulý týden vyzval Kubu, aby uzavřela dohodu s USA a vzkázal jí, že už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Šéf Bílého domu také sdílel příspěvek, že příštím prezidentem Kuby se má stát právě Rubio. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez.
Havana dává najevo velké znepokojení od chvíle, kdy Spojené státy 3. ledna unesly autoritářského venezuelského prezidenta a pevného spojence Kuby Nicoláse Madura. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví.
Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo zhruba 50 procent kubánských potřeb.
Web listu The Wall Street Journal ve čtvrtek napsal, že Trumpovi lidé již hledají uvnitř kubánského vedení kontakty, s nimiž bude možné dohodnout ukončení komunistického režimu na ostrově do konce letošního roku.