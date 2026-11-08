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Darujte krev policistovi zraněnému v Krakově, prosí výzva veřejnost

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  14:18aktualizováno  14:18
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Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026) | foto: Reuters

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....
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Unie bezpečnostních složek (UBS) vyzvala Čechy žijící v Polsku a česko-polském příhraničí, aby darovali krev policistovi těžce zraněnému při sobotní střelbě v Krakově. Policista Jakub Kulik potřebuje krevní skupinu AB Rh pozitivní. Unie o tom informovala na síti X a požádala veřejnost o sdílení výzvy.

Kulik s dalším policistou zasahovali proti ozbrojenému útočníkovi. Mladý Polák, který je v nemocnici v kritickém stavu, na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest lidí, dalších patnáct včetně policistů zranil.

Oba policisté, kteří útočníka zastavili, zůstávají v nemocnici. Jeden z nich je stále v kómatu, druhý se probral.

Jedním ze zraněných je Kulik, který podle UBS nyní potřebuje krev. Případní dárci mají kontaktovat odběrové centrum v Polsku a při registraci uvést, že jde o krev pro Kulika.

Krzysztof Jan Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem, v neděli oznámil, že oběťmi sobotní střelby v Krakově jsou Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou. Její národnost nesdělil.

Potvrdil informace, že mezi patnácti zraněnými je pět cizinců a jedenáct Poláků. Řekl též, že stav jednoho ze zraněných je vážný a že útočník je v kritickém stavu.

Mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski už dříve uvedl, že pět zraněných cizinců bylo občany Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska.

V sobotu krátce po 15:00 vjel čtyřiadvacetiletý Polák autem na hlavní náměstí v Krakově a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Šest lidí zabil a dalších 15 zranil.

Policie pak večer v útočníkově domě ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski asi dvě hodiny jízdy severovýchodně od Krakova našla další tři mrtvé. Podle agentury PAP šlo o 53letého otce a 52letou matku útočníka a jeho 21letou sestru.

Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski označil událost v Krakově za terorismus. Na neděli a na pondělí vyhlásil polský prezident Karol Nawrocki v zemi státní smutek.

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