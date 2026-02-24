Achillova pata největší letadlové lodi? Námořníci si stěžují na nefunkční záchody

Letadlové lodě jsou během mírových dob obvykle nasazovány na moři šest měsíců. Poté se vracejí do domovských přístavů, aby absolvovaly nezbytnou údržbu. USS Gerald R. Ford však je mimo domovské pobřeží již více než osm měsíců.
Po účasti na americkém útoku na Venezuelu byla loď poslána k Blízkému východu, kde se shromažďují americké síly pro případnou vojenskou akci proti Íránu. Nasazení se může protáhnout až na jedenáct měsíců, což představuje jednu z nejdelších nepřetržitých misí v moderní historii USA.
Dlouhý pobyt nese svou daň. Námořníci si stěžují mimo jiné na lodní odpadní systém. Podle portálu The Wall Street Journal průměrně jednou denně někdo volá na údržbu kvůli problémům s toaletami, jichž je na palubě přibližně 650.
Loď využívá vakuový systém šetřící vodu. Technologie byla převzata od výletních jachet, avšak armádní plavidlo je mnohem složitější a přibližně 4 600 námořníků tak naráží na skoro nepřetržité poruchy, uvádí stanice NPR.
Od roku 2023 se zaznamenalo 42 žádostí o pomoc s údržbou. Počet nouzových volání se zvyšuje: jen v roce 2025 jich bylo 32, z toho 12 po zahájení plavby v červnu.
Březnový e-mail z oddělení údržby uvádí, že během čtyř dnů došlo k 205 poruchám. „Námořníci na denní bázi špatně zacházejí s naším kanalizačním systémem,“ stálo ve zprávě, podle níž údržbáři pracují 19 hodin denně, aby zvládli poptávku.
V trubkách se našla trička i lano
E-maily odhalují, že v úzkých trubkách uvízla trička i metr dlouhé kusy lana. Problémy však může způsobit i běžný toaletní papír. Nejčastější potíže způsobuje ventil v zadní části toalet, který se může uvolnit a zastavit sání.
Nejnákladnějším problémem podle NPR jsou usazeniny vápníku, které ucpávají úzké potrubí zejména na dolních palubách. Námořnictvo je odstraňuje kyselinou, což je nákladná metoda – stojí 400 tisíc dolarů (přes 8 milionů korun) a lze ji provést pouze v přístavu. Loď byla od roku 2023 propláchnuta kyselinou nanejvýš desetkrát.
Námořnictvo nicméně tvrdí, že situace se zlepšuje. Průměrná délka výpadku systému je mezi půl hodinou a dvěma hodinami a žádný problém neměl „operační dopad“, uvedl mluvčí Fleet Forces Command, poručík David Carter.
Námořníci zvažují výpověď
Informace o problémech se záchody se však dostávají i mimo posádku. Jami Prosser řekl WSJ, že jeho syn sloužící na USS Gerald R. Ford se o problémech zmínil. Jedna matka si dokonce do médií stěžovala na nevyhovující hygienické podmínky na plavidle, kde působil její potomek.
Námořníky ale zřejmě ještě více trápí, že nevidí své blízké. Loď se často nachází v „neviditelném režimu“, a příbuzní tak celé měsíce nemají žádné informace, pokud se s námořníky sami nespojí z přístavů.
Prosser uvedl, že jeho syn kvůli časově náročnému nasazení zmeškal pohřeb svého pradědečka. Jiní námořníci zase nevidí růst svá batolata. Někteří proto zvažují, že podají výpověď. Jiní však připomínají, že se upsali k ochraně amerických bezpečnostních zájmů a s něčím takovým musí počítat.