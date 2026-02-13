Do oblasti Blízkého východu vyplula už druhá americká letadlová loď

O nové misi USS Gerald R. Ford jako první informoval list The New York Times. Zdroj agentury AP hovořil o vojenských manévrech pod podmínkou zachování anonymity. Pokud se tyto informace potvrdí, budou se v dohledné době v regionu Blízkého východu nacházet dvě americké letadlové lodě včetně doprovodných vojenských plavidel. Před více než dvěma týdny připluly do oblasti letadlová loď USS Abraham Lincoln a tři torpédoborce s naváděnými střelami.
Agentura AP poznamenala, že pro USS Gerald R. Ford to znamená ostrý obrat kurzu. Trump ji totiž teprve v říjnu poslal ze Středozemního moře do Karibiku s tím, jak jeho administrativa prudce navyšovala vojenskou přítomnost v této oblasti v přípravách na překvapivý lednový útok, při němž americké jednotky unesly tehdejšího venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do USA. Podle AP také přesun skupiny neladí s Trumpovou strategií národní bezpečnosti, která klade důraz na západní polokouli před zbytkem světa.
Spojené státy a Írán minulý týden vedly nepřímé rozhovory v Ománu. Trump ve čtvrtek Tehereán varoval, že pokud se mu nepodaří dosáhnout dohody s Washingtonem, bude to „velmi traumatické“. „Řekl bych, že během následujícího měsíce, tak nějak,“ odpověděl Trump na dotaz, jaký vidí termín pro uzavření dohody s Íránem o jeho jaderném programu. „Mělo by se to stát rychle. Měli by souhlasit velmi rychle,“ dodal.
Trump už začátkem tohoto týdne sdělil serveru Axios, že uvažuje o vyslání druhé letadlové lodi s doprovodnou flotilou do oblasti Blízkého východu pro případ, že jednání s Íránem nebudou úspěšná.