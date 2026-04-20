„Opusťte strojovnu.“ Američané ukázali zajetí íránské lodi, příměří se otřásá

Autor:
  14:36aktualizováno  14:36
Americká armáda zveřejnila záběry dramatického zásahu proti plavidlu M/V Touska, obchodní lodi spojované s Íránem, která plula v Ománském zálivu poblíž zablokovaného Hormuzského průlivu. Na záběrech je vidět střílející torpédoborec s řízenými střelami USS Spruance, stejně jako zátah mariňáků z helikoptéry na palubu lodi.

Na videu zveřejněném velitelstvím CENTCOM je slyšet, jak Američané loď oslovují: „Opusťte strojovnu. Jsme připraveni na vás zahájit palbu, která vás vyřadí z provozu.“ Následně jsou slyšet i vidět výstřely z torpédoborce.

Záběry z videa zveřejněného americkým velitelstvím (CENTCOM) ukazují zátah mariňáků z 31. expediční jednotky námořní pěchoty proti lodi M/V Touska. (20. dubna 2026)
Záběry z videa zveřejněného americkým velitelstvím (CENTCOM) ukazují zátah mariňáků z 31. expediční jednotky námořní pěchoty proti lodi M/V Touska. (20. dubna 2026)
Záběry z videa zveřejněného americkým velitelstvím (CENTCOM) ukazují zátah mariňáků z 31. expediční jednotky námořní pěchoty proti lodi M/V Touska. (20. dubna 2026)
Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco torpédoborec USS Spruance, který patří americkému námořnictvu, provádí její zadržení.
15 fotografií

Americké síly uvedly, že plavidlo spojené s Íránem v průběhu šesti hodin několikrát varovaly. „Spruance vyřadil z provozu pohon lodi Touska tím, že ze 127mm kanonu Mark 45 na palubě torpédoborce vystřelil několik ran do strojovny,“ uvedlo velitelství.

Podle bývalého kapitána námořnictva Carla Schustera by k zneškodnění strojovny Tousky pravděpodobně stačily jen dva zásahy. Na videu je patrné, že Spruance vystřelila třikrát a zřejmě se pokaždé trefila.

K zneškodněnému plavidlu se vydala vrtulníková výsadková loď USS Tripoli (LHA-7) s mariňáky z 31. expediční jednotky námořní pěchoty. Na dalším videu amerického velitelství jsou vidět vojáci, kteří se z helikoptéry spouštějí na lanech na palubu vzpurné lodi.

O dramatickém dění informoval i americký prezident Donald Trump, podle něhož se plavidlo „vážící téměř tolik jako letadlová loď“ pokusilo prolomit americkou námořní blokádu „a nedopadlo to pro ně dobře“. Trump upřesnil, že loď mají Američané plně pod kontrolou.

Schuster podotýká, že americké námořnictvo si může loď nechat jako „válečnou kořist“. Není jasné, co se přesně stane s posádkou. Podle stanice CNN to bude záviset na její národnosti. Pokud půjde o Íránce, mohli by zůstat v americkém zajetí jako váleční zajatci.

Írán už americký zásah odsoudil jako „ozbrojené pirátství“ a porušení příměří. Slíbil tvrdou odvetu.

Vstoupit do diskuse

Úhel pohledu

„Opusťte strojovnu.“ Američané ukázali zajetí íránské lodi, příměří se otřásá

Záběry z videa zveřejněného americkým velitelstvím (CENTCOM) ukazují zátah...

Komentář

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.