Zdravotnický ústav ve Francii navrhl dávat druhou dávku vakcíny až po 42 dnech, dostalo by se tak na více lidí

Paříž Francouzský zdravotnický ústav (HAS) navrhl, aby zdravotníci druhou dávku vakcíny proti covidu-19 podávali až po šesti týdnech, namísto stávajících 21 až 28 dní. Očkování tak podle ústavu během měsíce dostane o 700 000 lidí více a účinnost očkování nebude ohrožena, píše list Le Figaro. Důvodem pro prodloužení rozestupu dávek jsou obavy z nedostatku preparátů a ze zhoršení epidemické situace.

HAS je nezávislý poradní orgán, francouzská vláda bere v potaz jeho stanoviska, ale nejsou pro ni závazná. Světová zdravotnická organizace již dříve uvedla, že odstup druhé dávky by měl být 21 až 28 dní. Kvůli opožděným dodávkám vakcíny oddalují druhou dávku i další země. V Británii je to až 12 týdnů, tamní lékaři ale žádají, aby to bylo nejvýše šest týdnů.



HAS ve své zprávě uvedl, že i nadále mají při očkování mít přednost senioři nad 75 let a zejména ti, kdo mají zdravotní komplikace. Doposud byl rozestup dávek u seniorů tři týdny a u zdravotníků čtyři týdny.

Ve Francii se očkuje přípravky Pfizer/BioNTech a Moderna od konce prosince, stejně jako v dalších evropských zemích. Nejméně jednu dávku už dostalo 963.139 Francouzů. Od začátku kampaně dostala Francie přibližně dva miliony dávek vakcíny.

Ve Francii se od počátku epidemie covidu-19 prokázala nákaza koronavirem u více než tří milionů lidí, za poslední den mělo pozitivní test 23 292 lidí. Zemřelých s covidem-19 přibylo za pátek 649, celkem jich je přes 72 000, což Francii řadí na sedmé místo na světě.