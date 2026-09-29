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Američan čekal dekády na trest smrti, teď ho propustili. Jeho vzorky DNA nesedí

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  7:00aktualizováno  7:00
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Douglas Carter si po desítkách let ve vězení vyslechl rozsudek - nevinen. (29. září 2026) | foto: ČTK

Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71letého muže, který strávil několik desítek let v cele smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. Propuštěn bude na kauci a bude muset nosit zařízení ke sledování polohy, než soud v novém procesu rozhodne o jeho případu.

Douglas Stewart Carter byl v roce 1985 odsouzen k absolutnímu trestu za vraždu Evy Olesenové, tety náčelníka policie ve městě Provo.

Carter, který je tmavé pleti, trval na své nevině a o jeho přítomnosti na místě činu nebyl žádný fyzický důkaz, odsouzen byl ale na základě výpovědí dvou svědků, podle nichž se vraždou chlubil. Sám Carter podepsal přiznání, což však podle svých slov učinil pod nátlakem. Svědkové později své výpovědi odvolali.

Nejvyšší soud státu Utah loni nařídil nový proces s odůvodněním, že se vyšetřovatelé dopustili pochybení. Test DNA minulý týden vyloučil možnost, že by Carter zanechal stopu od krve na klice dveří, nespojil s ním ani genetický materiál nalezený na rukojeti nože, jímž byla Olesenová zavražděna.

Carter bude během nového procesu na svobodě. Soudce Derek Pullan konstatoval, že nový důkaz dále oslabuje možnost, že by byl vinen, není však vyloučeno, že soudní porota ho vinným shledá.

„Je propuštěn po 41 letech státem způsobeného traumatu, které na něj bude mít velmi reálný vliv,“ uvedl obhájce Neal Hamilton. Carter bude ubytován poblíž bydliště svého syna, který byl po jeho uvěznění dán k adopci a o odsouzení svého biologického rodiče se dozvěděl až o řadu let později.

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