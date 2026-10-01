Útok ve škole na Slovensku má druhou oběť. Žákyně těžkým zraněním podlehla

Žák osmé třídy ve škole ve Staškově v úterý zaútočil na spolužačku a dvě učitelky. Jedna z učitelek zemřela, druhou hospitalizovali.
„Je nesmírně těžké najít slova, když vyhasne mladý lidský život. Dítě, které mělo mít před sebou ještě celý život, plány, radost a obyčejné dny se svými blízkými,“ uvedl ministr školství Tomáš Drucker.
Ministr dříve uvedl, že minulý pátek došlo ve Staškově k „určité události“, která však prý nebyla nijak zvlášť závažná. Na problémové chování chlapce upozornila právě dívka, kterou nyní žák napadl. Podle slovenských médií chlapec vyrůstal jen s prarodiči.
Policie útočníka stíhá pro obzvláště závažný zločin úkladné vraždy. Kvůli nízkému věku však mladík není trestně odpovědný.