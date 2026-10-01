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Útok ve škole na Slovensku má druhou oběť. Žákyně těžkým zraněním podlehla

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  18:12aktualizováno  18:12
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Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu...

Policisté a záchranáři zasahují u základní školy ve Staškově na severu Slovenska po útoku žáka osmé třídy. Zraněna byla spolužačka a dvě učitelky, jedna z nich zemřela. (29. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Policie uzavřela ulici před základní školou ve Staškově na severu Slovenska,...
Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...
Záchranáři zasahují před základní školou ve Staškově na severu Slovenska, kde...
Policisté a hasiči zasahují u základní školy ve Staškově na severu Slovenska,...
6 fotografií
Útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to dnes řekl předseda parlamentu Richard Raši, poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Po útoku nožem policie zadržela 13letého žáka uvedené školy.

Žák osmé třídy ve škole ve Staškově v úterý zaútočil na spolužačku a dvě učitelky. Jedna z učitelek zemřela, druhou hospitalizovali.

„Je nesmírně těžké najít slova, když vyhasne mladý lidský život. Dítě, které mělo mít před sebou ještě celý život, plány, radost a obyčejné dny se svými blízkými,“ uvedl ministr školství Tomáš Drucker.

Ministr dříve uvedl, že minulý pátek došlo ve Staškově k „určité události“, která však prý nebyla nijak zvlášť závažná. Na problémové chování chlapce upozornila právě dívka, kterou nyní žák napadl. Podle slovenských médií chlapec vyrůstal jen s prarodiči.

Policie útočníka stíhá pro obzvláště závažný zločin úkladné vraždy. Kvůli nízkému věku však mladík není trestně odpovědný.

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