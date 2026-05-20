Útok na mešitu střelci živě vysílali na internetu. Oběti zabránily masakru dětí

  12:38
Dvojice mladíků, která v pondělí při útoku na islámské centrum v kalifornském San Diegu zabila tři lidi, svůj čin živě vysílala na internetu. Americká média také píší o tom, že trojice zastřelených mužů dokázala odvést pozornost útočníků natolik, že se nedostali do prostor centra, kde bylo asi 140 dětí. Ve videu, které se objevilo na sociálních sítích, je vidět, jak se pachatelé ve věku 17 a 18 let se zbraněmi blíží ke vstupu do mešity.

Na jejich zbraních jsou přitom symboly, které odkazují na nacismus a předešlé násilné činy. V závěru videa jeden z mužů v autě, jímž z místa činu uprchli, zastřelí svého spolujezdce a pak i sám sebe.

Lidé vzdávají hold obětem den po střelbě v islámském centru v San Diegu. (19. května 2026)
Policisté mezitím vyzdvihli oběť, kterou přinesli tři zastřelení muži. Hlídač Amin Abdullah si dvojice útočníků okamžitě všiml a zahájil na ně palbu, když probíhali kolem něj. Přestože byl postřelen, stačil ještě vysílačkou vydat pokyn k uzamčení budovy, díky čemuž se lidé uvnitř mohli ukrýt.

Další dvě oběti, 78letý správce centra Mansour Kaziha a 57letý soused Nadir Awad, odlákaly pozornost útočníků z budovy na parkoviště. Kaziha jako první zavolal na tísňovou linku. Oba muže pak pachatelé na parkovišti zastřelili.

„Žádná ze tří obětí nezemřela zbytečně,“ řekl v úterý šéf policie v San Diegu Scott Wahl. „Kdyby neodvedly pozornost, kdyby nezdržely činy těchto dvou osob, bezpochyby by bylo obětí mnohem víc,“ poznamenal. Imám a ředitel islámského centra Taha Hassane označil všechny tři zabité za „naše mučedníky a hrdiny“.

Policie útočníky identifikovala jako 18letého Caleba Vazqueze a o rok mladšího Caina Clarka. Seznámili se podle ní na internetu, kde také koluje 75stránkový dokument, jehož jsou zřejmě autory.

Úřady, které útok vyšetřují jako zločin z nenávisti, jeho pravost zatím nepotvrdily, podle amerických médií ale kromě nacistických symbolů obsahuje odkazy na útok na dvě mešity v novozélandském Christchurchi z roku 2019, při němž zemřelo 51 lidí. Ve voze pachatelů policie našla protiislámské písemnosti.

