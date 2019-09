Další střelecký útok v Texasu si vyžádal 5 lidských životů, dalších 21 osob je zraněno. Útočník střílel z auta

Útok se odehrál u měst Midland a Odessa, která spolu těsně sousedí. Útočník pálil náhodně z jedoucího vozidla, podle médií střílel z ukradené poštovní dodávky.



Odessa police chief says at least 5 people were killed and 21 injured after a mass shooting in Odessa, Texas, in a "horrific" day. pic.twitter.com/kzDB7CeJS9

„Věříme, že útočník byl jen jeden a že jsme ho dostali,“ uvedl midlandský starosta Jerry Morales v rozhovoru s televizí CNN. Uvedl, že útočník byl zabit na parkovišti u kina. O střelci média uvedla, že to byl zhruba 35letý běloch, o jeho motivu policie nic nesdělila.



Podrobnosti o stavu zraněných nejsou k dispozici. Jedna z midlandských klinik uvedla, že přijala šest zraněných, tři z nich jsou ve vážném stavu.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.