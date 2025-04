Útočník, který najel ve Vancouveru do davu, čelí obvinění z osminásobné vraždy

Obviněným je třicetiletý obyvatel Vancouveru Kai-Ji Adam Lo. Policie vyloučila teroristický motiv a uvedla, že Lo v minulosti trpěl psychickými problémy. Muž v neděli předstoupil před soud, několik hodin poté, co ho policie v sobotu večer zadržela na místě incidentu, a zůstává ve vazbě.

Policie dříve uvedla, že počet obětí by mohl narůst v následujících dnech či týdnech. Oběti jsou podle policie mužského i ženského pohlaví a jsou mezi nimi i „mladí lidé“. Agentura AP píše, že mezi oběťmi jsou osoby ve věku od pěti do 65 let.

„Jsem touto strašlivou událostí šokován a hluboce zarmoucen,“ napsal na X starosta západokanadského města Ken Sim. Podobně se vyjádřili také kanadský premiér Mark Carney a premiér Britské Kolumbie David Eby. Carney na X napsal, že ho zpráva z Vancouveru zdrtila.

„Všichni s vámi truchlíme,“ uvedl premiér, který kvůli tragédii zrušil některé předvolební akce posledního dne před pondělními parlamentními volbami.

Policie uvedla, že incident se stal v sobotu krátce po 20:00 místního času (v neděli po 05:00 SELČ). Z videí a snímků zveřejněných na internetu vyplývá, že řidič najel do davu černým vozem typu SUV, které nakonec zastavil uprostřed silnice s poškozenou kapotou.

Na ulici poté zůstalo ležet mnoho lidí. Jeden ze svědků zpravodajské stanici CTV News řekl, že před událostí viděl černé vozidlo, které v oblasti podivně jezdilo. Kanadská média uvedla, že řidič se po srážce s lidmi pokusil utéct. Účastníci slavnosti ho ale zadrželi a předali policii.