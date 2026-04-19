Útočník v Louisianě po domácí hádce zastřelil osm dětí, policisté ho pak zabili

Střelec později zemřel po honičce s policisty, kteří na podezřelého vystřelili, uvedl mluvčí policie Chris Bordelon. Podle něj podezřelý při odjezdu z místa střelby ukradl auto, ve kterém ho policie pronásledovala.
Úředníci uvedli, že stále shromažďují podrobnosti na místech činu, která se rozkládala na třech místech. „Jedná se o rozsáhlé místo činu, jaké většina z nás nikdy neviděla,“ řekl Bordelon.
Některé ze zastřelených dětí byly podle policie příbuzné podezřelého. Na tiskové konferenci před domem, kde k jedné ze střeleb došlo, vypadali úředníci šokovaně a žádali veřejnost o trpělivost a modlitby, zatímco procházeli několik míst činu. Shreveport má 200 tisíc obyvatel.
„Prostě nevím, co říct, jsem z toho úplně v šoku,“ řekl policejní náčelník Shreveportu Wayne Smith. „Nedokážu si ani představit, jak k takové události mohlo dojít,“ dodal.
„Je to tragická situace – možná ta nejhorší tragická situace, jakou jsme kdy zažili,“ řekl Tom Arceneaux, starosta města v severozápadní Louisianě s přibližně 180 tisíci obyvateli. „Je to strašné ráno.“
Státní policie Louisiany uvedla, že při policejní honičce, kdy pronásledovali útočníka, nebyl zraněn žádný policista.