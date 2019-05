Útočník na autobusové zastávce v Japonsku napadl děti. Dvě dívky zabil

Tokio Útočník v Japonsku v úterý zaútočil nožem na školáky, nejméně 12 jich zranil a dvě dívky zabil. Informovala o tom japonská agentura Kjódó, která s odvoláním na policii napsala, že násilník zemřel.

Japonská televize NHK uvedla, že zraněných bylo více - až 19 lidí - a že informace o počtu mrtvých se rozcházejí, neboť různá japonská média udávají jiná čísla.



Incident se stal brzy ráno na autobusové zastávce ve městě Kawasaki jižně od Tokia. Útočník, který měl v každé ruce nůž, podle svědků během útoku na děti křičel, že je zabije.

MASS STABBING NEAR #TOKYO

- Bus stop at a park in #Kawasaki

- 1 suspect, armed with 2 knives

- At least 15 people stabbed

- Suspect then stabbed himself

- Many victims are children

- Some are gravely injured

- Suspect: Man in his 40s or 50s#Japan #Stabbing #BREAKING pic.twitter.com/uJ8gA0M2i7